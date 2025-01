Luis Almagro afirma que es “incontestable” la soberanía de Panamá sobre el Canal

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este lunes que es “incontestable” la soberanía de Panamá sobre el Canal y rechazó “la amenaza del uso de la fuerza”, luego de que el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterara sus intenciones de “retomar” la vía interoceánica.

“Reiteramos nuestro más absoluto compromiso con los Tratados Torrijos-Carter. La vigencia de estos Tratados es incontestable, como lo es la soberanía de Panamá sobre el Canal”, dijo Almagro en un mensaje en su cuenta de X.

Durante su acto de investidura este lunes, Trump reiteró que va a “retomar” el Canal de Panamá debido a que, según afirmó, hay presencia china, y los barcos estadounidenses estarían pagando un alto precio al cruzar la vía interoceánica.

“China está operando el canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a retomar”, señaló. “El uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza no son admisibles y no son de recibo para disputar los derechos adquiridos del pueblo y gobierno panameños respecto al Canal”, agregó el secretario de la OEA.

El canal de Panamá fue construido por EE.UU., que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso total al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes el panameño, Omar Torrijos (1929-1981), y el estadounidense, Jimmy Carter (1924-2024).

El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó este lunes “de manera integral” las palabras de Trump y reiteró que “el Canal es y seguirá siendo de Panamá».

“En nombre de la República de Panamá y su pueblo, debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el presidente Donald Trump relativas a Panamá y su Canal, en su discurso inaugural.

Reitero lo expresado en mi mensaje a la Nación, el pasado 22 de diciembre- el Canal es y seguirá siendo de Panamá”, señaló en un comunicado el mandatario centroamericano.

Mulino volvió a asegurar que “no hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera con nuestra administración.

El Canal no fue una concesión de nadie. Fue el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del tratado Torrijos-Carter”, subrayó.

Trump acusa desde diciembre a la administración del canal de cobrar tarifas excesivas a EE.UU., así como un supuesto control de la vías por parte de China, ambos extremos negados reiteradamente por las autoridades panameñas.