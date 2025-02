Luis Almagro en RD: «Es imposible afirmar el desarrollo si nuestras democracias no funcionan de la mejor manera»

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, hizo un llamado a los países de la región a fortalecer las democracias bajo el correcto funcionamiento del Estado.

Explicó que, es imposible afirmar el desarrollo si no tenemos certeza jurídica, si no hay funcionamiento del estado de derecho. “Es imposible afirmar el desarrollo si nuestras democracias no funcionan de la mejor manera y nuestras instituciones no funcionan de la mejor manera para generar las soluciones que se necesitan en el camino hacia el desarrollo”.

Ante el senado de la República abogó por la unificación de esfuerzos para evitar que se continúen perdiendo revoluciones industriales por el desafío tecnológico.

“Hay que tomar conciencia de que tenemos un enorme reto por delante de llevar a nuestras naciones, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestras personas a niveles altos de desarrollo y de conocimiento”, apuntó.

Almagro abordó el tema en el marco del encuentro internacional “Parlamentos y Prosperidad, República Dominicana 2025”, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión, y la innovación legislativa.

Temas para analizar en evento legislativo

Los temas que se trataran en este evento legislativo serán distribuidos en diferentes mesas de trabajos sobre “La implementación de la agenda digital, con un enfoque en inteligencia artificial, calidad educativa y ciberseguridad”; “Los desafíos en salud pública, laboral y seguridad social, pilares esenciales para el bienestar de nuestras comunidades”;

“El desarrollo de la economía digital, la energía y la producción, como motores del crecimiento económico sostenible y la inclusión social”; y “La necesidad de legislar basado en el conocimiento y la evidencia científica, incorporando la gobernanza anticipatoria para responder a los cambios rápidos y constantes de nuestra era”.

En la actividad realizada en el Salón de la Asamblea Nacional, el Senado de la República reconoció al secretario general de la OEA, Luis Almagro; a los asambleístas Beatriz Argimón, José García Ruminot, y Dana Castaneda; a los empresarios, Melba Segura de Grullón, Frank Rainieri, Fernando Capellán, Juan José Attías, y Celso Juan Marranzini; y al académico Franklin Holguín Haché, por sus aportes en el fortalecimiento de la democracia, la educación y la economía.