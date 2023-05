Luis asegura Dotol Nastra ofreció dinero para que otro asumiera «culpa» de Dotolcito

Luis, prófugo por la muerte de Joshua Omar Fernández, aseguró que el comunicador Víctor Carmona (El Dotol Nastra) le ofreció un millón de pesos a otra persona para asumiera la presunta responsabilidad de su hijo, Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito), vinculado al referido caso.

«El domingo pasado él (Dotol Nastra) me estaba llamando para que yo negociara con el otro Chiquito, el que había matado al taxista, para que él se eche la culpa. Chiquito le había pedido un millo de pesos a él, yo mismo le mandé el número y él (El Dotol) habló con él (Chiquito) para que se echara la culpa», manifestó Luis en video grabado «desde el más allá”.

Agregó que fue El Dotolcito, quien llamó a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) para que fueran ha realizar el atraco donde Fernández perdió la vida a consecuencia de un disparo en la cabeza.

«El hijo tuyo está involucrado en esa vuelta, el hijo tuyo es el santero y tú crees que tienes un ángel caído del cielo, pero mentira, tú tienes el mismo diablo. Tu parece que no le das nada, porque sino no estuviera tirando gente para adelante ni nada de eso, el hijo tuyo lo que vende a la gente», sostuvo.

El prófugo añadió que el taxista Danil Ramírez Santana tenía conocimiento de todo lo que harían esa madrugada del 16 abril del presente año.

Garantizó que de la única manera que se entregaría a las autoridades para responder por lo que le imputan, es si dan a conocer todos los videos de las cámaras de vigilancia del centro de diversión nocturna Kiss Bar, lugar donde se registró el hecho.

“Si buscan bien en la cámara de principio a fin donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin darle detalle a nadie yo me entrego normal. Si enseñan los videos como es, porque esto no es así, si yo tengo que irme para el otro lado del mundo como sea o enterrarme yo mismo me entierro yo mismo”, puntualizó Luisito.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción a Wesly Vincent Carmona, vinculado a la muerte de Joshua Omar Fernández.

En la audiencia pautada para las 09:00 de la mañana, el Ministerio Público tendrás que presentar las pruebas suficiente para que a El Dotolcito se le imponga el año de prisión preventiva solicitado en su contra.

