Luis de León diserta sobre origen y consecuencias del golpe de Estado contra presidente Juan Bosch

  • Hoy
Luis de León diserta sobre origen y consecuencias del golpe de Estado contra presidente Juan Bosch

El profesor Luis de León, resaltó la obra realizada por el ex presidente de la Republica Juan Bosch, durante los 7 meses que gobernó el país, al tiempo de condenar el golpe de Estado Militar que lo derrocó el pasado 25 de septiembre de 1963.

Dirigiéndose a decenas de estudiantes del Liceo Salomé Ureña de Henríquez, resaltó entre las principales obras de Bosch, la aprobación por el Congreso Nacional de la Constitución más avanzada y progresista de la República por establecer derechos sociales y políticos amplios , como la prohibición a la reelección presidencial para fomentar la alternativa en el poder, la defensa de la dignidad humana, de los sectores más vulnerables, la eliminación del latifundio, y el establecimiento de  la educación laica entre otros derechos y libertades.  

Puede leer: Inposdom celebra el “Día Mundial del Correo” con cifras récord en exportaciones

IMG 7463

Tras condenar el golpe militar del 25 de septiembre de 1963 que instaló en el poder el gobierno de facto del Triunvirato, dijo que ese hecho organizado  por la oligarquía criolla, representada en  los principales partidos del sistema, de la época,  la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos   significó un retroceso para la incipiente democracia dominicana.

Expresó que como consecuencia de esa asonada militar el país perdió también a lo más granado de su juventud expresada el líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Manolo Tavarez Justo – y sus compañeros de armas-quienes se levantaron en rebelión contra el Golpe Militar, el 28 de noviembre de ese año, por el retorno a la constitucionalidad.

Subrayando, entre estas consecuencias del Golpe de Estado Militar, el estallido de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Lidereada por los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó, declarados por el Congreso Nacional Héroes de la Patria., por su valentía y arrojo en defensa de la democracia y la Soberanía Nacional, pisoteada por las tropas de ocupación de los Estados Unidos, país que en respuesta a la victoria del constitucionalista invadió el territorio nacional, el 28 de abril de 1965.  

La charla fue auspiciada por la Fundación Amaury Germán Aristy, habilitada en el Ministerio de Cultura, en Conmemoración de  los 62 Aniversarios del Golpe de Estado contra el Profesor Juan Bosch.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Luis de León diserta sobre origen y consecuencias del golpe de Estado contra presidente Juan Bosch
Luis de León diserta sobre origen y consecuencias del golpe de Estado contra presidente Juan Bosch
10 octubre, 2025
IDEME impulsa la proyección internacional de la medicina estética dominicana en Panamá
IDEME impulsa la proyección internacional de la medicina estética dominicana en Panamá
10 octubre, 2025
Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío
Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío
10 octubre, 2025
Entonces conoceremos la naturaleza policial
Entonces conoceremos la naturaleza policial
10 octubre, 2025
¿Bacalao? Sí… Pero fresco
¿Bacalao? Sí… Pero fresco
10 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo