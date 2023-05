Luis Flores cree hubiese sido excelente jugador en la NBA en esta época

En entrevista con Satosky Terrero, el exjugador admite su deseo de ser gerente general de la selección dominicana de baloncesto

Luis Flores, el exnba dominicano que ahora regentea a los Metros de Santiago en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), considera que con su conocida habilidad para encestar hubiese sido un jugador exitoso hoy día en la liga estadounidense.

“Si me das la habilidad física y el conocimiento de juego que tengo ahora pudiese ser un excelente jugador en estos tiempos”, aseguró Flores durante una entrevista con el comunicador deportivo Satosky Terrero Galarza que está colgada en su canal de YouTube, Satosky24. “La habilidad que tenía en ese entonces era de encestar y tirar muchas pelotas, pero al llegar a la NBA me dijeron que no era así, que tenía que hacerle llegar la bola a los demás y que si quedaba oportunidad entonces sí la podía tirar”.

Flores fue escogido por los Rockets de Houston en el puesto #55 de la segunda ronda del draft de novatos de la NBA en 2004, pero fue traspasado a los Mavericks de Dallas y posteriormente transferido a los Warriors de Golden State, organización con la que disputó 15 encuentros en la temporada de 2004-05. De Golden State pasó a los Nuggets de Denver, donde pudo disputar un encuentro.

El exmiembro de la selección dominicana de baloncesto puso como ejemplo al joven jugador Jordan Poole, de los Warriors de Golden State, cuyo juego se basa precisamente en su gran capacidad ofensiva. “Jordan Poole en ese entonces tenía que jugar en Inglaterra, honestamente”, afirmó. “En la NBA de antes o se adaptaba o se tenía que ir a Inglaterra”.

Sin embargo, el dominicano reconoció que llegar a la NBA y mantenerse continúa como una meta muy difícil de alcanzar por lo exigente que es la liga y el talento emergente en EE.UU. y el resto del planeta.

Durante su conversación con Terrero Galarza, Flores tocó diferentes tópicos, incluido sus intenciones de ser gerente general de la selección nacional de baloncesto. Sobre este tema dijo que respeta demasiado al equipo dominicano por lo prefiere primero acumular mayor experiencia en esa área antes de concursar por el puesto.

Además de su labor con los Metros, el exjugador es asistente a coach de los Celtics de Maine, la sucursal en la Liga de Desarrollo de la NBA de los Celtics de Boston y, antes de esta labor, trabajó para los Jazz de Utah.

Flores también se refirió a la eterna controversia que generan Michael Jordan y LeBron James sobre quién es el mejor jugador de la historia de la NBA y sobre su experiencia inolvidable de defender en cancha a Kobe Bryant y Allen Iverson.