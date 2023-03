El campo corto dominicano Luis García disparó de 3.2, incluido un jonrón y tres vueltas remolcadas, en la victoria anoche de los Nacionales de Washington 11-6 sobre los Mets de Nueva York.

García además anotó dos carreras para ser pieza clave en la paliza de los Nacionales ante el estelar lanzador Max Scherzer, quien fu castigado con siete carreras al compás de cinco imparables en dos entradas y dos tercios que trabajó en la lomita para resultar el lanzador perdedor.

Jaimer Candelario bateó de 4-2 con una producida.

Astros 11 – Atlanta 8

Los Astros de Houston derrotaron ayer tarde 11-8 a los Bravos de Atlanta.

El dominicano Jeremy Peña sigue encendido con su bate tras conectar de 4-2 con una carrera anotada.

Toronto 7 – Rays 6

El dominicano Rayner Núñez empujó dos vueltas en la victoria ayer tarde de los Azulejos de Toronto 6-7 sobre los Rays de Tampa Bay.

Por los Azulejos, los también dominicanos Vladimir Guerrero Jr. se fue de 1-1. Santiago Espinal de 2-0.

Cleveland 7 – Milwaukee 4

Fort Myers, Florida. Bryse Wilson lució sobresaliente en el inicio de la Liga Cactus de ayer viernes contra los Guardianes de Cleveland, acumulando cuatro ponches en dos marcos en blanco.

El derecho permitió solo un hit, un doble con un out a Will Brenan en la segunda entrada, y no dio base por bolas, pero no pudo evitar que su equipo de los Cerveceros de Milkwaukee cayeran 7-4.

Por Milwaukee, Willy Adames se fue de 4-0. Por Cleveland, los dominicanos Amed Rosario de 2-1 con una remolcada. José Ramírez de 2-1 con una producida.

W. Sox 6 – Cincinnati 4

Dylan Cease lució fuerte en su debut en la Liga del Cactus ayer viernes por la tarde, ponchando a dos en dos entradas en blanco contra los Rojos.

El diestro permitió solo un hit mientras caminaba dos en el día.

Cease se metió en un aprieto dando un boleto de apertura a Jonathan India, un sencillo con un out a Wil Myers y luego un boleto a Jake Fraley para llenar las bases.

Sin embargo, luchó para ponchar a Chad Pinder y luego hizo que Curt Casali saliera para poner fin a la amenaza. Fue mucho más fácil navegar en una segunda entrada perfecta.

El relevista dominicano Sammy Peralta tiró el noveno en blanco para acreditarse el salvamento.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Hanser Alberto se fue de 3-1. Eloy Jiménez de 3-1.

Seattle 6 – Arizona 3

El abridor Marco Gonzales blanqueó a los Diamondbacks durante tres y dos tercios de entradas en la victoria de los Marineros de Seattle 6-3.

Permitió tres hits, caminó a dos y ponchó a tres. Los Marineros lo mantendrán en la rotación sobre Chris Flexen.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez bateó de 3-1.

Texas 11 – Gigantes 7

Robbie Grossman tuvo otro buen día en el plato en la victoria de los Atléticos de Oakland 11-7 sobre los Giants en el juego de la Liga del Cactus, yendo 1 de 2 con tres carreras impulsadas.

Grossman puso delante a los Vigilantes en la segunda entrada con un elevado de sacrificio de Sean Manaea que empujó a Adolis García. Luego conectó un sencillo de dos carreras para culminar un racimo de cinco carreras en la quinta entrada para el triunfo.

