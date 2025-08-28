Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Marien Aristy Capitán

Cuando el presidente Luis Abinader dijo que el asesinato de cuatro niños a manos de sus familiares “son tragedias que pasan” porque el padre y la madre de esos menores no tenían antecedentes conocidos de ninguna enfermedad mental, se nos encogió el alma.

Más duro e indignante fue oír a Josefa Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), justificar por qué nadie hizo nada cuando un vecino denunció que Emailing Coronado era maltratada: ellos solo trabajan casos de niños de 2 a 5 años. Los demás, al parecer, no importan.

Puede leer: Con qué moral hablan muchos periodistas

Como su “misionalidad” no es la de recibir denuncias, Castillo se lavó las manos con la sangre de Emailing cuando dice que quien recibió la denuncia debió enviar al denunciante al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), al Ministerio Público o a la Policía. ¿Olvida que cada minuto es vital cuando alguien está en peligro de muerte?

Las tragedias de los cuatro niños asesinados por sus padres suicidas, así como el parricidio cometido por la tía de Emailing, son horrores que tienen que llamar la atención de todos, en especial de las autoridades. El sistema está fallando pero la sociedad también: la decadencia que nos arropa hiede y duele. Hagamos algo.

Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Jefa de Redacción del periódico Hoy desde septiembre del año 2007. Periodista con 31 años de ejercicio.

Publicaciones Relacionadas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”
Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”
28 agosto, 2025
La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI
La opinión de dominicanos en el exterior sobre INAIPI
27 agosto, 2025
Niña asesinada en Los Guandules y el fallo del sistema: ¿Qué debió hacer Inaipi según la ley?
Niña asesinada en Los Guandules y el fallo del sistema: ¿Qué debió hacer Inaipi según la ley?
26 agosto, 2025
Directora de INAIPI aclara caso niña en Los Guandules, periodista revela evidencias
Directora de INAIPI aclara caso niña en Los Guandules, periodista revela evidencias
26 agosto, 2025
Directora del INAIPI rompe el silencio del caso de la niña torturada y matada en Los Guandules
Directora del INAIPI rompe el silencio del caso de la niña torturada y matada en Los Guandules
24 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo