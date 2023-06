Luis Miguel y su excomadre presumen por primera vez su relación amorosa

Podrían estar celebrando su primer aniversario de novios, pues fue hace aproximadamente un año cuando comenzaron a circular rumores sobre su relación

Luis Miguel se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante la mañana de este viernes 09 de mayo por un romántico gesto que tuvo con su novia, la empresaria y diseñadora española Paloma Cuevas. Y es que por primera vez publicó unas fotografías juntos.

El intérprete de La incondicional, Hasta que me olvides y Tengo todo excepto a ti sorprendió a sus 3 millones de seguidores en Instagram con un breve video tipo collage donde recuperó algunas fotografías que la revista Hola! le tomó el pasado fin de semana mientras caminaba de la mano de Paloma Cuevas por calles de París.

Y es que los enamorados asistieron como invitados especiales a la boda del hijo que tuvieron Rosa Clará y Anne-Marie Colling y fueron captados por medios de comunicación mientras se dirigían al recinto donde se celebró el enlace matrimonial.

En las postales se puede apreciar al Sol de México con un look elegante y sombrío compuesto por un pantalón, una camisa y una gabardina negra, mientras que Paloma Cuevas deslumbró con un vestido del mismo color cuyas ondas seguían su caminar y las transparencias con encaje y destellos se robaron las miradas.

Además de posar tomados de las manos, los enamorados dejaron entrever que su romance va viento en popa, pues no dejaron de sonreír mientras esperaban entrar al recinto. Incluso, las cámaras de la revista Hola! captaron un tierno abrazo.

En la portada que compartió Luismi se lee: “Un hito importante en la relación Paloma y Luis Miguel. Los momentos más románticos en París”.

Como era de esperarse, bastaron unos minutos para que las fotografías se viralizaran en redes sociales. Y es que esta habría sido la manera en que Luis Miguel confirmó su romance con Paloma Cuevas a casi un año de que se desataron los rumores, incluso, algunos señalaron que los excompadres podrían estar celebrando su primer aniversario de novios.

“Me encanta verlo feliz”. “Quiero ser ella”. “Ni que esperanza… nada que ver”. “¿Qué dirá mi compadre Enrique Ponce?”. “Que hermosos, elegantes y bellos”. “Posan y todo, muy risueños”. “Qué pareja más hermosa”. “Hermosa pareja, elegante. Definitivamente eres un sol que hace brillar a quien está a tu lado”, fueron algunas reacciones en Twitter.

¿Cómo comenzó el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Entre junio y julio de 2022 comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre el inesperado romance del Sol de México y la empresaria española. La relación llamó la atención en cuanto trascendieron las primeras fotografías juntos porque hasta ese momento se sabía que eran buenos amigos, incluso compadres.

Y es que supuestamente Paloma Cuevas y su exesposo, Enrique Ponce, son padrinos del primer hijo que Luis Miguel tuvo con Aracely Arámbula, así lo hizo saber el famoso torero español Victoriano Valencia (padre de la empresaria) para Europa Press.

“Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y le ven (…) Son amigos desde niños y ella es madrina del primer chiquillo mayor de él. Tienen amistad desde hace años y ahora se les ve enamorados a los dos (…) Es un señor y un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor”, dijo.

Su conexión familiar no fue impedimento para que iniciaran un romance que ha estado envuelto en controversia no sólo por esta razón, también por la paternidad del Sol de México. Y es que muchos usuarios de redes sociales han criticado al cantante por convivir con las hijas de su novia cuando supuestamente no visita a sus hijos menores: Miguel y Daniel.