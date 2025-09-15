Luis Pérez Nova: ‘El CDP no puede seguir en el actual descalabro’

La escasa participación en las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la presunta presencia de miembros sin título universitario cuestionarían la legitimidad del gremio.

“De 4,893 compañeros… un poco más de 1,300 votaron. Pero hay 1,400 que no están titulados…”. El presidente electo, Luis Pérez Nova, anunció que revisará este punto para devolver credibilidad y transparencia al gremio.

Descalabro

Se prepara para jurar en el CDP el 7 de octubre y, según su diagnóstico, “lo que recibimos son condiciones de descalabro”.

Asegura que no persigue un título personal ni un reconocimiento vacío. “Hace 63 años que me llamo Luis Pérez, yo no busco un nombre, vengo al gremio a aportar”.

El dirigente quiere abrir un nuevo capítulo, sin distinciones de corrientes ni bandos. “Ahora las elecciones pasaron, ahora yo soy el presidente de todos. Y eso significa que va a ser una dirección incluyente”.

Dice que como primera medida, luego de que tome posesión a las 7:00 de la noche en la Biblioteca República Dominicana, realizará una auditoría integral.

“Las auditorías no son cómodas, pero son indispensables”, insiste. Puntualiza que este proceso no se limitará a finanzas, abarcará contratos, procesos y funciones.

Otro frente inmediato será la modernización tecnológica. “No puede ser que si tú requieres una certificación del Colegio, tengas que venir desde Pedernales a solicitarla y luego volver a buscarla. Eso no procede.” El plan contempla la digitalización completa de los procesos para facilitar la vida de los miembros.

Pensiones y bienestar

Al hablar de pensiones, Pérez Nova explica una metodología que, asegura, será transparente. “Escogeremos una comisión de expresidentes del Colegio, junto a los secretarios generales de cada seccional, para que hagan un levantamiento de candidatos. Luego el comité ejecutivo validará y lo enviará al Poder Ejecutivo. No pretendo incluir a nadie que no reúna las condiciones.”

El bienestar social, agrega, es otro desafío pendiente: “Hay compañeros cayéndose a pedazos, con una situación económica difícil y sin seguro que los ampare. No que me vengan con una jubilación para comprar pastillas, eso es tétrico.” Por eso insiste también en la necesidad de viviendas dignas para los periodistas. “¿Por qué si hay programas para viviendas dignas los periodistas no pueden acceder a ello?” En esa línea, planea crear una “editora CDPista” que respalde la publicación de libros de periodistas y los acerque a las aulas de comunicación a precios accesibles.

El flamante presidente también habla de los pactos salariales. “Tocando las puertas de los dueños de medios vamos a lograr bienestar. Yo prefiero hablar con los dueños, hacerme socio de los dueños.”

Publicidad estatal

Sobre la publicidad estatal, observa con cautela: “Hoy los medios digitales están siendo mucho más favorecidos que los tradicionales, incluso algunos sin tráfico real. Nosotros vamos a trabajar para que se respete el proceso de dignificación de todos los medios y que los digitales cumplan con los requisitos de lugar.”

El plan está en marcha: “Tuvimos un primer encuentro con el vocero de la Presidencia y le comentamos lo imprescindible de esa distribución de la publicidad ”. Le preocupa que los digitales están siendo mucho más favorecidos, “que los medios a los que llamamos tradicionales”

Vinculación

Pérez Nova reclama retomar la proyección del gremio: “¿Cuándo fue la última vez que se hizo un congreso desde el CDP? ¿Cuándo fue la última vez que se preparó un aula para dar diplomados? Tenemos el espacio, pero no lo hacemos”.

Su idea es reactivar congresos, diplomados y convenios con universidades nacionales e internacionales para devolver dinamismo al CDP. Plantea superar la “mendicidad” con un plan de autosostenibilidad. Habla de talleres pagos, acuerdos con Infotep y convenio con el sistema penitenciario, para que el Colegio lleve capacitaciones a centros correccionales.

Profesionalización y ética

El plan de profesionalización, en alianza con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la Universidad APEC, está en marcha. “Periodistas que ejercen sin título, pero con años de experiencia, podrán completar su profesionalización con un diseño curricular especial. Ese programa de titulación está previsto para iniciar antes de que termine el año.”

Sobre la ética, insiste: “Nosotros debemos modelar con el ejemplo.” Planea abrir debates, tertulias y los “Viernes de la prensa” como espacios de discusión sobre la profesión.

Concluye con un mensaje a los escépticos, “Que no se queden mirando desde fuera. Que vengan, participen, aporten. Ver desde la acera de enfrente es bonito, pero lo importante es integrarse.”