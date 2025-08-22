Luis Pérez valora trabajos comisión



El candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodista (CDP) profesor Luis Pérez valoró como positiva la labor institucional desarrollada por la comisión electoral, encargada de organizar y administrar los comicios que desarrollará ese gremio el próximo 29 de este mes.

Una nota de prensa señala que Pérez calificó atinadas las medidas implementadas por la comisión electoral, las que asegura están apegadas a la Ley 10-91 y su reglamento interno, al reglamento electoral del Colegio y al código de ética del periodista.

El catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) resaltó el compromiso mostrado por cada integrante de la comisión electoral del CDP, tras señalar que su deber es contribuir con el fortalecimiento institucional del gremio que agrupa a los periodistas.

Insta acudir a votar

El profesor Pérez instó a los periodistas colegiados a acudir a votar a las elecciones que desarrollará ese gremio el próximo 29 del corriente, donde serán renovadas sus autoridades.

La comisión electoral está presidida por Manuel Quiterio Cedeño e integrada además, por Nurys Paulino, Raúl Hernández, Elsa Bello y Fidias Cuevas.

Asumió sus funciones el 31 de mayo de este año, en cumplimiento de la resolución de una asamblea, que le dio poderes para organizar y administrar las elecciones internas del gremio periodístico.