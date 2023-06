Luis René Canaán, exsenador peledeísta de Hermanas Mirabal se juramenta en el PRM

Pide se le evalúe desde ya por su trabajo político a favor de la reelección del presidente

Al quedar juramentado junto a su equipo político, el ex senador por la provincia Hermanas Mirabal, pidió que desde ya las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entidad a la que ahora pertenece, evalúen su trabajo de cara al fortalecimiento de la reelección del Presidente Luis Abinader.

En un masivo acto que contó con la presencia del presidente del partido oficialista y de su secretaria general, Carolina Mejía y José Ignacio Paliza, el ex senador y ex diputado por esta provincia manifestó su entusiasmo por el camino que tanto él como su equipo político han decidido.

En ese sentido indicó, que desde ahora tanto él como su equipo se concentrará en la búsqueda de sumar más adeptos no solo en esta demarcación, sino en todo el territorio nacional para que así, el proyecto que busca reelegir al Presidente Luis Abinader pueda continuar sumando más personalidades que al igual que él trabajen por el bienestar de la entidad y el país.

“Nosotros no venimos a este desde ya nuestro partido a sentarnos, no, y que lo sepan bien aquellos que lo han pensado, nosotros no hemos llegado aquí buscando posiciones electorales, nosotros hemos llegado a trabajar para que el país continúe la marcha hacia el desarrollo que en estos momentos presenta”, dijo.

Continuó expresando “Nosotros venimos a trabajar por la reelección del presidente Abinader, ahora bien compañeros, también les pedimos a la alta dirigencia del PRM, que a partir de estos momentos nos evalúen y evalúen el trabajo que desde ya iniciaremos a favor de la causas que nos identifica a todos, y es, la reelección de nuestro Presidente Luis Abinader”, dijo Luis René Canaán.

En el acto, hablaron además el presidente y la secretaria general de la entidad los señores Carolina Mejía y José Ignacio Paliza, quienes expresaron que en estos momentos, con la inyección de estas nuevas figuras, el PRM tomará un giro mucho más prometedor para el futuro de la entidad no solo en esta demarcación sino en todo el país.

Manifestaron, que gracias al trabajo de la dirigencia tanto local como nacional, el PRM cuenta con destacadas figuras que según han ido pasando los días, se han estado sumando para que el PRM y el Presidente Abinader continúen dirigiendo los destinos de la nación.

De su lado, el presidente del PRM en Hermanas Mirabal, Domingo Adames, fue reiterativo en manifestar que en estos momentos y junto a las demás figuras que han llegado a su partido, lo que más se necesita es continuar trabajando por la unidad de todos y cada uno de los sectores que buscan diversas posiciones electorales.

Manifestó el también sociólogo y abogado, que el dinamismo que en estos momentos se observa con las diferentes posiciones electorales que buscan los dirigentes de la organización, es un claro ejemplo de la fortaleza y la decisión del PRM de continuar en el poder, pero para esto, se hace necesario continuar fortaleciendo la unidad como garantía suprema de continuar en el poder.

Entre las personalidades, además de las mencionadas, estuvieron presentes, la gobernadora Lissette Nicasio, la viceministra de trabajo Maireny Corniel, la alcaldesa Mercedes Ortiz, Freddy Fernández, Rafael Santo Pérez director de la Opret, Luis Valdez Director de Impuestos Internos, así como los presidente de los diversos comités de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, respectivamente. El masivo acto se llevó a cabo en el Polivalente de Salcedo.