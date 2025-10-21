Luis Segura demanda a Bonny Cepeda: conoce las dos versiones

El legendario bachatero Luis Segura demandó ante los tribunales al merenguero Bonny Cepeda por una presunta violación a la ley de derecho de autor de una de sus canciones más conocidas.

La demanda, interpuesta por Segura y su equipo legal, sostiene que Cepeda habría alterado tanto la composición como la letra de la canción «Pena por ti», compuesta por Segura en 1981 y lanzada al público en 1982.

A continuación, conozcamos cual es la postura de cada uno de los artistas.

Versión de Luis Segura

De acuerdo con una nota de prensa emitida por el equipo legal de Luis Gonzaga Segura, Fernando Antonio Cruz Paz (Bonny Cepeda), bajo el título de “Penas”, se atribuyó ilegalmente los derechos autorales de la lírica, melodía y composición de “Pena por ti”; además, transfirió derechos de edición y distribución a terceros, aprovechándose ilegalmente los beneficios económicos que ha generado la composición durante más de cuarenta años.

La demanda también establece que Luis Gonzaga Segura nunca autorizó a Cepeda, ni a nadie, mutilar la composición “Pena por ti”.

«Se trata de una alteración, una apropiación y uso indebido de la obra «Pena por ti», explicó el abogado Julián Gómez Mencía.

Tras salir de la audiencia, el bachatero Luis Segura lamento que la situación haya llegado a los tribunales.

«Me he sentido mal con lo que hizo Bonny, muy mal. Sinceramente, siendo dominicano, siendo nuestro… Y una canción es como un hijo de uno. Para mí, yo siento mi canción así», aseguró.

Versión de Bonny Cepeda

Por su lado, el merenguero Bonny Cepeda se defendió con un mensaje en sus redes sociales.

«Nunca me he atribuido la autoría de la obra (Pena) que me enseñó a cantar mi madre Anan Cepeda desde niño, soy autor de más de 300 canciones y como tal conozco el sentimiento de los compositores, esa obra es muy emblemática para atribuírmela, no sé cuál es la intención que se tiene, ya que no se discute sobre quién es el autor pues todos sabemos incluido yo, que es del maestro Luis Segura», exclamó.

El merenguero confía en el proceso judicial para demostrar su inocencia.