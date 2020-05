Luis Sojo asume como dirigente del Licey

Los Tigres del Licey presentaron oficialmente al venezolano Luis Sojo como su dirigente para la temporada 2020-21, y de inmediato este se comprometió a darlo todo por conquistar la corona 23 de los azules.

“Me siento muy agradecido por esta oportunidad de asumir el reto de dirigir a los Tigres del Licey”, dijo Sojo durante una conferencia de prensa virtual en la que participaron, además, el presidente azul, Domingo Pichardo, y el gerente general, Junior Noboa.

Sojo se convierte en el primer dirigente de Venezuela en asumir las riendas de los Tigres del Licey; que el año pasado tuvieron un boricua y un colombiano en el cargo.

“La Liga dominicana era un reto para mí porque es una de las más fuertes, sino la más fuerte, y dirigir un equipo como el Licey es un orgullo. Que un equipo de esta talla me llame, y saber que soy el primer venezolano en la historia de la organización, eso sí me impactó porque me siento privilegiado”, expresó Sojo.

Dijo sentirse preparado, y que conoce bien el núcleo de los Tigres del Licey, destacando el talento de los azules.

El presidente del Licey, Domingo Pichardo, por su parte, se mostró contento por la elección del venezolano.

“Estamos seguros de que elegimos a la mejor persona para ocupar el puesto. Un hombre con gran capacidad, y a quien seguimos desde su época como jugador; un hombre intenso y con mucho talento”, señaló Pichardo.

El gerente general Junior Noboa, por su lado, definió a Sojo como un hombre que maneja el béisbol tradicional, pero que también sabe aplicar las nuevas tendencias del béisbol moderno.

“Nos sentimos muy positivos con esta designación porque conocemos bien a Sojo y su capacidad”, agregó Noboa.