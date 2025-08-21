Luis Suárez lleva al Inter Miami a ganar sin el lesionado Lionel Messi

El delantero Luis Suárez anotó dos penales para el Inter Miami, después de que el defensa de los Tigres UANL, Javier Aquino, fuera penalizado por una mano dentro del área en dos ocasiones distintas.

El delantero de los Tigres, Iván López, casi empató el partido en el tiempo añadido, pero su cabezazo pegó en el poste derecho, rebotó en la línea, se estrelló en el poste izquierdo y se desvió hacia la red.

De alguna manera, estas jugadas no se comparan con lo más alucinante que ocurrió en la victoria del Inter Miami por 2-1 sobre los Tigres en su partido de cuartos de final de la Leagues Cup el miércoles 20 de agosto.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, protagonizó uno de los momentos más peculiares de la era Lionel Messi en la Major League Soccer, observando y dirigiendo desde la grada, en la primera fila de la Sección 101 del Chase Stadium, tras ser expulsado.

Messi no jugó el partido, debido a una lesión en el isquiotibial derecho y observando el partido desde las gradas, debajo de Mascherano.

Suárez marcó un penalti en el minuto 23 y selló la victoria con otro penalti en el minuto 89.

Tigres empató el partido a 1 con un gol del campeón mundial argentino Ángel Correa en el minuto 67. López casi forzó la tanda de penaltis con su golazo en el minuto 91.

El Inter Miami se enfrentará al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup el 26 o 27 de agosto. El Orlando City venció al Inter Miami, sin Messi, por 4-1 el 10 de agosto.