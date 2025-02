Luka Doncic es presentado con Los Lakers: «Para mí, esto es un nuevo comienzo»

Los Ángeles .- Los Ángeles Lakers presentaron este martes al esloveno Luka Doncic como nuevo jugador, todavía en ‘shock’ por su traspaso desde Dallas pero emocionado por unirse a LeBron James y por vivir junto al mar.

Doncic llevará el dorsal ’77’ cuando vista la legendaria camiseta oro y púrpura, el mismo que tenía con los Mavericks. Su esperado debut aún no tiene fecha, pues el esloveno no juega desde Navidad por una distensión en la pantorrilla.

El mánager general de los Lakers, Rob Pelinka, anunció que este miércoles se unirá a los entrenamientos y que espera verle pronto en las canchas. La presentación en Los Ángeles cierra 48 horas locas para la NBA y para los implicados en la operación, que manda a Anthony Davis a Dallas a cambio del esloveno.

“Siento como si estas últimas 48 horas hubieran sido un mes”, dijo Doncic durante la presentación, en la que confesó que la noticia le pareció una “inocentada».

“Al principio, realmente no lo creía, y fue un impacto. Fueron momentos difíciles para mí. (Dallas) era mi hogar, así que fueron momentos realmente duros, especialmente el primer día”, agregó el también exjugador del Real Madrid.

Doncic dijo no entender la decisión tomada por los dirigentes de los Mavericks, un sentimiento compartido por gran parte del mundo del baloncesto y del deporte. “No hay nada que yo pueda hacer”, afirmó.

“Para mí, esto es un nuevo comienzo. Puedo jugar en Los Ángeles, los aficionados son increíbles y tengo el océano aquí, es algo importante para mí”, dijo entre risas el base esloveno.

Jugar con LeBron- un sueño hecho realidad

Pero si algo hizo sonreír a Doncic durante la presentación fue la idea de compartir vestuario con LeBron James, del que está llamado a heredar las riendas de la histórica franquicia cuando ‘El Rey’ decida retirarse.

Doncic expresó su admiración hacia LeBron James. Fuente externa.

“Siempre lo he admirado. Hay tantas cosas que puedo aprender de él. Y estoy emocionado, ahora puedo jugar con él. Así que es una sensación increíble”, dijo el esloveno, casi 15 años menor a James, que cumplió 40 en diciembre. “Es un sueño hecho realidad”, añadió.

El base esloveno explicó que James se puso en contacto con él para darle la bienvenida a los Lakers minutos después de que saltase la noticia de su traspaso, el sábado por la noche. Según medios estadounidenses, James estaba cenando con su familia en Nueva York tras asaltar el Madison Square Garden con los Lakers cuando supo del traspaso.

“Me llamó de inmediato. Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho pero me dijo ‘entiendo lo que estás sintiendo‘. Fue un gran gesto de su parte llamarme de inmediato y darme la bienvenida a Los Ángeles”, afirmó Doncic.

Un café y un pacto de silencio

Pelinka aprovechó la presentación para explicar como se gestó la operación de Doncic, que muchos han calificado como el “mayor traspaso” de la historia de la NBA.

Para el mánager general de los Lakers ha sido un “traspaso bomba». “Todo comenzó con un café en Dallas, donde Nico (Harrison, mánager general de los Mavericks) se acercó a nosotros con la idea”, dijo Pelinka.

Los dos se conocían bien ya que habían trabajado juntos con Kobe Bryant- Pelinka como su agente y Harrison en Nike. “Debido a nuestra relación y a la experiencia compartida viajando por el mundo alrededor de Kobe Bryant, había una base de confianza en las conversaciones”, afirmó.

Pelinka y Harrison sellaron un pacto de silencio para superar los “innumerables obstáculos” que esperaban enfrentar- “Desde el inicio se dejó claro que estas discusiones solo podían darse entre los dueños y los mánagers generales».

“Si rompíamos ese compromiso hablando con alguien más, este día nunca habría llegado. La confianza fue clave en cada conversación”, añadió el ejecutivo sobre las negociaciones, de las que ni siquiera los implicados eran conocedores.

Pelinka también explicó que después del primer café con Harrison llamó de inmediato a la dueña de los Lakers, Jeanie Buss.

“Ella estaba sumamente emocionada y esperanzada en que lograríamos cerrar el acuerdo”, dijo. El ejecutivo de los Lakers confesó que a lo largo de las tres o cuatro semanas desde ese café “surgieron problemas que parecían insuperables”, pero que las dos franquicias encontraron la manera de seguir adelante “con la idea de cerrar el trato en un espíritu de colaboración». EFE