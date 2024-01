El presidente Lula quiere convertir el evento de este 8 de enero en una gran cita para la democracia, y la ceremonia se ha titulado ‘Democracia inquebrantable’. Para conmemorar el ataque al poder federal en Brasil por partidarios del expresidente Bolsonaro, el ejecutivo ha organizado un evento en el que estarán presentes representantes de los distintos poderes: los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del Tribunal Supremo.

En total, 500 invitados: representantes electos, gobernantes, personalidades de distintos ámbitos políticos. Pero varias personalidades de la oposición no han aceptado la invitación, alegando conflictos de agenda: es el periodo de vacaciones de verano en Brasil, y algunos han preferido viajar en lugar de acudir al acto.

La ausencia de algunas figuras de la derecha demuestra que la «unión» de la que alardeaba Lula está aún muy lejos. Es el caso, en particular, del poderoso gobernador de Sao Paulo, Tarcisio Freitas, ex ministro de Jair Bolsonaro y a menudo considerado candidato presidencial: anunció que estaba de vacaciones en Europa.

Se prevé un dispositivo de seguridad con más de 2.000 policías militares en el lugar. Casi cuatro veces más que el 8 de enero de 2023. Aquel día, una semana después de que Lula jurara su tercer mandato, miles de manifestantes invadieron la Plaza de los Tres Poderes, en el corazón de Brasilia, la capital fundada en 1960 y símbolo de modernidad construido por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.

Jair Bolsonaro, condenado

Asalto al congreso de Brasil por partidarios de Jair Bolsonaro, el 8 de enero de 2023. Archivo. AFP – SERGIO LIMA



En rechazo a la derrota de su candidato en las elecciones de octubre de 2022, estos partidarios de Jair Bolsonaro atacaron los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, pidiendo una intervención militar. Los daños causados al mobiliario y a las obras de arte fueron colosales. Las escenas se asemejaron al asalto a la capital en Washington un año antes.

«Creo que hay un responsable directo, que planeó todo esto y que cobardemente se escondió y abandonó Brasilia de antemano: el ex Presidente de la República», declaró Lula el viernes al medio brasileño Metrópolis, sin aportar ninguna prueba. Esta opinión es compartida por una comisión de investigación del Congreso que pide abrir un proceso contra Jair Bolsonaro. El expresidente ya fue condenado el pasado julio a ocho años de inhabilitación por haber cuestionado la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil antes de las últimas elecciones presidenciales.

En Estados Unidos, el día de los atentados, «se fue y dejó que sus subordinados realizaran» lo que él mismo había querido, acusó Lula.

Hoy, y desde su derrota, a Jair Bolsonaro no se le ve por ninguna parte: está en Angra dos Reis, en su casa de vacaciones en el estado de Río. En cambio, no duda en provocar polémicas. El viernes, en la cadena CNN, volvió a declarar que la invasión de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia fue una «trampa tendida por la izquierda», y negó que sus partidarios tuvieran intención de dar un golpe de Estado.

Desde que comenzaron los juicios en septiembre, una treintena de ellos ya han sido condenados por diversos delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, y tres de ellos han recibido penas de entre 14 y 17 años de prisión. En total, más de 230 personas aún están pendientes de fallo judicial. En una entrevista concedida al diario O Globo, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes reveló hace unos días que los amotinados planeaban asesinarle.

Rechazo masivo a los disturbios

Según una encuesta reciente, el 89% de los brasileños no aprueba la revuelta de Brasilia. Esta fecha pasará sin duda a la historia del país, según Andrei, un habitante de Río de Janeiro, entrevistado por RFI.»Es un acto de vandalismo que no olvidaremos. Creo que los que lo hicieron idolatraban a Bolsonaro, pero hoy me parece que la gente es un poco menos fanática de la política.»

Mientras la investigación del Supremo señala al expresidente como autor intelectual de los hechos, Paulo, otro carioca, estima al contrario que, «los manifestantes fueron encarcelados, sacrificados y tratados como animales. Pero todo fue una trampa para condenar a Bolsonaro y a sus seguidores. Porque para mí, los matones eran infiltrados del otro bando».

Un año después, la polarización sigue siendo muy fuerte en la sociedad brasileña. Fernanda, votante de Lula, ha tomado una decisión radical: «Antes me pasaba el tiempo publicando mi opinión en Internet. Ahora he dejado de expresar mis ideas, ya no hablo de política. Porque me da miedo hablar de ello. Estamos en democracia, no deberíamos tener miedo a expresarnos, pero por desgracia es así».

En las redes sociales, algunos grupos de extrema derecha están convocando manifestaciones en otras grandes ciudades brasileñas para el lunes, pero se espera que la participación sea escasa.

