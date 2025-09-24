Lula condena los ataques de EEUU a lanchas en Caribe

Naciones Unidas.- EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este martes en la Asamblea General de la ONU los ataques de Estados Unidos a lanchas con civiles en el Caribe, calificándolos de “ejecuciones extrajudiciales».

Lula afirmó que es “preocupante” la equiparación entre criminalidad y terrorismo, luego de que Estados Unidos haya dado ese tratamiento a bandas de narcotraficantes y haya bombardeado al menos cuatro embarcaciones supuestamente usadas por esos grupos en aguas internacionales, cercanas a Venezuela.

Usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar personas sin juicio”, dijo Lula en su intervención en la ONU. El gobernante brasileño recalcó que el camino “más eficaz” para combatir el narcotráfico es la cooperación para reprimir el lavado de dinero y limitar el comercio de armas. Lula da Silva recalcó la necesidad de mantener a América Latina y el Caribe como una “zona de paz” en un contexto de “creciente polarización” y se detuvo para hablar de la situación de Cuba y de Venezuela.

Dijo que es “inadmisible” que Cuba haya sido incluida por Estados Unidos en la lista de países que patrocinan el terrorismo, una alusión que fue acogida con aplausos por la Asamblea. Sobre Venezuela, el líder brasileño recalcó que “la vía del diálogo no debe estar cerrada».

Aunque Lula ha congelado su relación con el presidente Nicolás Maduro desde las elecciones venezolanas de 2024, cuyo resultado en favor del líder chavista no ha reconocido, reiteró sus críticas a las sanciones unilaterales contra cualquier país.

“Genocidio” en Gaza.-

Lula condenó en la ONU el “genocidio” en Gaza y señaló que “esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla». Criticó con dureza “el uso del hambre como arma de guerra” y el desplazamiento de poblaciones civiles, que ocurre “impunemente». “Nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. Ahí, bajo toneladas de escombros están enterradas decenas de miles de mujeres y niños inocentes”.