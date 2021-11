Lula rechaza estar haciendo ya «un discurso de campaña» electoral

El expresidente de Brasil, Luis Inázio Lula Da Silva, aseguró este lunes, durante un viaje a Bruselas en el que mantuvo reuniones con representantes de las instituciones de la Unión Europea, que todavía no está haciendo «un discurso de campaña» electoral, de cara a las presidenciales brasileñas de 2022.

«Yo no entiendo que haya hecho un discurso de campaña. No he estado pidiendo votos. Un discurso de campaña pide votos», dijo Lula en una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, donde hoy participa en una jornada sobre América Latina promulgada por el grupo de los socialdemócratas europeos.

El que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2011 insistió en que no será hasta «febrero o marzo» cuando decida si se presentará a las elecciones y aseguró que si su formación política, el Partido de los Trabajadores (PT), «quiere que sea candidato», entonces participará «tal vez en el primer discurso de campaña».

Lula calificó al actual presidente del país, Jair Bolsonaro, como «una mala copia» del expresdiente estadounidense Donald Trump.

«Bolsonaro no piensa, no entiende absolutamente nada que no sea hacer comentario peyorativos» y se mostró convencido de que «cuando se habla de la antipolítica se habla del gobierno brasileño».

Por eso, aun sin confirmar si se va a presentar o no a los comicios, Lula dijo que su partido tiene que «ganar las elecciones, reconstruir Brasil», tras lo que defendió su labor al frente del país, donde ejerció como un líder de la izquierda latinoamericana.

El exmandatario dijo que cuando llegó al poder, en 2003, la inflación era del 12 % y la deuda con el FMI de 30 billones de dólares, que su Gobierno fue capaz de pagar en tres años.

Ahora, «los ricos no pagan impuestos en Brasil (…) Lo que queremos es que los pobres estén en el presupuesto y los ricos paguen impuestos», dijo Lula, que encabeza como favorito todos los sondeos, después de haber recuperado sus derechos políticos cuando en junio la Corte Suprema cerró las dos causas por corrupción que pesaban contra él, por los que estuvo 580 días en la cárcel

Lula se reunió hoy con la líder de los socialdemócratas europeos, la española Iratxe García, y ayer lo hizo con el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, con el que habló sobre la relación bilateral entre el bloque comunitario y Brasil, del acuerdo comercial con el Mercosur, de Nicaragua y de Venezuela.