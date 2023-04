Lumbreras políticas apagadas por asesinatos

Desde que el mundo es mundo las actividades políticas han despertado el interés de hombres y mujeres con vocación y convicción de servicio al bien común, pero, lastimosamente, también han suscitado el interés de facinerosos que ven en esta práctica una vía para enriquecerse tanto en dinero como en poder.

Estos demagogos pretenden usar la política para hacerse de dinero, poder e influencia y en ocasiones llegan a querer imponerse obligatoriamente a través del terror, el abuso, la represión y la agresión. Actitudes casi siempre precedidas por un comportamiento dócil, colaborativo y condescendiente que busca ocultar que son “Lobos disfrazados de ovejas”.

La historia política mundial está plagada de episodios de traiciones que le han costado la vida a los buenos ejemplos de hombres de política, y la República Dominicana no es la excepción a esa regla.

A continuación estas son las lumbreras políticas del país que se han apagado víctimas de asesinato.

Lumbreras políticas

Orlando Jorge Mera.

1 Orlando Jorge Mera

Recientemente la justicia dominicana condenó a 30 años de prisión al confeso asesino del ministro de medio ambiente y recursos naturales, Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz De la Mota, alias, “Carandai”, quien el 01 de junio de 2022, disparó en tres ocasiones (dicho por él mismo) contra Jorge Mera mientras se encontraban en su despacho.

Hoy en día, cuando el fenecido dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede negar o afirmar la veracidad de las palabras de su confeso verdugo, Cruz de la Mota asegura que se presentó en la oficina de su víctima para cobrar una supuesta deuda de tres millones de dólares, deuda de la cual no existe aval, -al menos no público- y de la que pretendía le adelantara 500 mil dólares.

Cruz de la Mota también buscaba constantemente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le concediera una licencia para la exportación de cinco mil baterías usadas, pero no contaba con los requisitos de ley para esta práctica por lo que según el Ministerio Público intentó presionar al funcionario para que removiera servidores de sus posiciones ya que, según él, estos no obedecían a sus peticiones.

El día que la muerte sorprendió al ministro Orlando Jorge Mera él trataba de conversar con un amigo para calmarlo.

Mateo Aquino Febrillet.

2 Mateo Aquino Febrillet

Mateo Aquino Febrillet, fue catedrático, escritor, político y administrador, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y candidato a senador de su natal provincia San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno durante los comicios del 2016.

Aquino Febrillet, considerado por muchos como uno de los más efectivos y eficaces rectores de esa alta casa de estudios, murió de un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en un vehículo junto al candidato a diputado por el PRM en 2016, Edward Montás, a quien acompañó a una reunión en un restaurante con el empresario del transporte de carga y también candidato a diputado de ese partido, Blas Peralta.

Montás y Peralta discutieron brevemente mientras se encontraban en el establecimiento por lo que al primero le recomendaron que se fuera. Al salir del lugar se encontró con Febrillet quien le dijo que lo acompañara en su vehículo.

Según las declaraciones de Edward el chofer de Febrillet se percató de que alguien lo seguía por lo que trataron de perderlo y al no tener éxito decidieron dirigirse al destacamento de la zona del Mirador Sur cuando fueron interceptados en una esquina por Blas Peralta –que era quien los seguía- y disparó contra ellos logrando impactar a Mateo Aquino Febrillet.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Peralta a 30 años de prisión por el asesinato de Mateo Aquino Febrillet, pena que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia en 2018 y por el Tribunal Constitucional este 2023.

Juan De los Santos.

3 Juan de los Santos

Juan Concepción de los Santos Gómez, alias, “Juancito Sport”, empresario del sector de bancas deportivas, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y alcalde de Santo Domingo Este desde el 2006 hasta 2015. De los Santos fue asesinado junto a su guardaespaldas, el sargento, Alcides Jesús Medina, el 15 de diciembre de 2015 mientras se encontraban en el despacho del funcionario en la sede de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

El victimario fue Luis Esmerlin Feliz Feliz, un empresario y amigo personal del alcalde quien fue hasta el lugar para reclamarle por unas acciones legales iniciadas por el edil contra él por una deuda que este tenía con su víctima.

El día de su muerte, De los Santos presidió una reunión de los alcaldes y luego subió a su despacho donde lo esperaba el matador, quien tras dispararle en la cabeza y el pecho y también ultimar a su guardaespaldas del alcalde decidió quitarse la vida.

Darío Gómez.

4 Darío Gómez

En diciembre de 2001, el senador de la provincia, Santiago Rodríguez, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Darío Gómez, recibió varios disparos mientras se encontraba visitando a su amigo, el también dirigente de ese partido, Martín Durán, en su residencia ubicada en Vista Hermosa, Santo Domingo Este. Gómez murió tres días después por complicaciones derivadas de las heridas.

Por el hecho fueron condenados a 30 años de cárcel Domingo Daniel Minaya Jiménez, alias, el “Mago”, Ernesto Meléndez Vásquez, alias, el “Chino”, Pedro Urbano Piña, alias, “Kelly” y Ramón Antonio Rosario.

No obstante, aunque el hecho fue catalogado como un acto de delincuencia común, la hermana de la víctima insistió durante la audiencia en la que se anunció la decisión del juez que había un autor intelectual y que esperaba que esto fuera aclarado por las autoridades, algo que no pasó.

Los responsables del hecho admitieron ante el juez que ese día salieron con la intención de robar indiscriminadamente y no sabían que había disparado a un senador de la República.

Sin embargo, la familia del congresista asegura que se trató de un crimen planificado y que antes de que los involucrados pudieran dar el nombre de quién los contrató los mataron en la cárcel.