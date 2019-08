Lunes 26 de agosto, 2019

8:30 a.m. Entrega de becas de MESCyT a estudiantes del ITSC. KM 14, Carr. Fco, del Rosario Sánchez, San Luis.

9:00 a.m. Reunión de cooperación investigación criminal países SICA. Cancillería.

RP Confederación Trabajadores. CNTD, C/ José de Jesús Ravelo 56, Villa Juana.

Coloquio UIT de Políticas y Economía en Las Américas. Centro Indotel, C/ Isabel La Católica, ciudad Colonial.

10:00 a.m. RP Ministro de Agricultura y el representante de la FAO. Hotel Barceló Palace, Bávaro, La Altagracia.

10:30 a.m. RP Asoc. Nacional de enfermería. Av. México esq. Delgado, Gascue.

Panel sobre Juventud y desempleo. CEPAE,C/Elvira Mendoza253, Zona Universitaria.

Taller “Comunicación, proyección y Network”. CEIRD, AV. 27 de febrero esq. Luperón.

5:00 p.m. Gran Parada Cívica, Marcha y Protesta. Parque Duarte, Villa Faro.

7:00 p.m. Presentación libro “Cuba en la anexión de Santo Domingo a España”. Archivo General de la Nación.