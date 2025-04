Lunes Santo: un día para la reflexión, la fe y el respeto por lo sagrado

En medio del profundo luto que embarga a la República Dominicana por la trágica pérdida de 226 vidas en el lamentable suceso del Jet Set, este Lunes Santo llega como un llamado a la reflexión espiritual y al recogimiento.

Para los fieles cristianos, esta jornada marca un momento crucial dentro de la Semana Santa, un tiempo de profunda carga simbólica en el calendario litúrgico. Tras el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Lunes Santo recuerda un episodio que resalta la autoridad moral y espiritual del Hijo de Dios: la expulsión de los mercaderes del templo.

Este acto, más allá de su fuerza narrativa, representa la defensa del valor de lo sagrado, el rechazo a la corrupción de los espacios destinados a la oración y la reafirmación del compromiso con la verdad y la justicia.

Una lección de entrega y amor verdadero

El evangelio según San Juan (12, 1-11) que corresponde a este día, narra un momento de gran significado: Jesús es ungido por María con un perfume costoso en señal de devoción y anticipación de su sepultura. La escena se ve interrumpida por la crítica de Judas Iscariote, quien cuestiona el gesto, no por solidaridad con los pobres, sino por su propia codicia.

La respuesta de Jesús resuena con fuerza en tiempos como este: “A los pobres los tienen siempre con ustedes; pero a mí no siempre me tendrán”. Estas palabras invitan a valorar el presente, a reconocer lo sagrado en medio de lo cotidiano y a no dejar pasar la oportunidad de amar, servir y acompañar a los que tenemos cerca.

Un llamado a la esperanza en medio del dolor

Hoy, más que nunca, el país necesita reencontrarse con los valores de compasión, respeto y solidaridad que inspira esta fecha. Que este Lunes Santo nos ayude a recordar que incluso en medio de la tragedia y la pérdida, hay espacio para la fe, la unión y la esperanza.