Lupillo Rivera confesó si Belinda le llegó a pedir dinero

Recientemente Belinda dio de qué hablar al expresar que no necesita sostener una relación con un hombre para poder darse ciertos “lujos” y externó que ella sin novio “puede hacer lo que quiera”.

Las palabras de la cantante fueron tomadas como una indirecta para su ex novio Christian Nodal, pues aunque no mencionó su nombre, los usuarios señalaron que lo que expresó la actriz y cantante española nacionalizada mexicana bien podría ser una alusión al romance que vivió al lado del cantante de Botella tras botella.

Así lo mencionó Belinda en una transmisión en vivo: “Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”.

Luego de estas declaraciones, Lupillo Rivera acudió como invitado al programa Hoy para promocionar el programa El retador, donde participa, y al cantante le presentaron el video donde se le ve a Belinda expresar dichas palabras.

La reacción del llamado Toro del corrido, quien según sus palabras estuvo muy enamorado de Belinda, al grado de tatuarse su rostro en el brazo pese a que la cantante siempre negó que entre ellos hubiera una relación-, quizá lo dijo todo.

Y es que tras contener una carcajada, durante varios segundos el hermano de la fallecida Jenni Rivera se mantuvo en un incómodo silencio.

Fue en la sección “¿De qué me hablas?”, donde fueron muy directos y le cuestionaron al cantante: “¿Será verdad o será mentira que ella no necesita hombres para tener lujos?”, a lo que Lupillo hizo unos gestos pícaros ante la cámara y luego se mantuvo en silencio, como pensando bien la respuesta que iba a dar.

Fue entonces que el periodista Ernesto Buitrón le recordó al intérprete de regional mexicano que Christian Nodal exhibió mensajes de Belinda en los que le pedía dinero para someterse a un tratamiento dental, además de que le solicitó una cantidad para brindársela a los papás de la cantante de Bella traición.

El reportero le preguntó directamente al tío de Chiquis Rivera: “En ese periodo que ustedes compartieron, ¿te llegó a pedir lo que Nodal ventiló en Twitter? ¿Te llegó a pasar?”.

Fue entonces que Lupillo respondió así para intentar dar por cerrado el tema: “Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado. Más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles”.

Ante la insistencia del periodista por saber si Beli le pedía dinero a Lupillo, tal y como Nodal lo dio a conocer en un tuit, Rivera fue contundente: “Yo nunca tuve que…nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”.

Lupillo reafirmó sus palabras y destacó que las mujeres son capaces de ser autosuficientes, pero recalcó que un hombre puede “consentirlas” también.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas, todo el tiempo pueden ser las mujeres más fuertes del mundo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese ‘mi amor, aquí estoy para lo que se te ofrezca, si estás cansada, mi amor, yo aquí estoy para sobarte los pies’ y hasta ahí. Y que ella siga chambeando al 100%”.

Asimismo, destacó que prefiere no hablar de la relación que sostuvo con la protagonista de Bienvenidos a Edén.

“Yo creo que, la verdad, cuando uno anda con una persona, y si de veras amaste a aesa persona, es mejor soltarla y no volver a hablar de esa persona y se acabó”.