Lupita Infante: “Es muy importante la mujer empoderada en el mariachi mexicano”

México. La cantante Lupita Infante, nieta del célebre Pedro Infante, representante de la Época de Oro de la ranchera mexicana, consideró este jueves en la presentación de su disco “Serenata” que es muy importante la figura de mujer empoderada en este género.

“En el disco hay temas que demuestran que no solo un hombre puede hacer ciertas cosas, que la mujer también puede. No sé si es por llevarle la contraria a mi abuelo que representó esa figura de macho mexicano, pero siento que ahora la mujer empoderada es muy importante”, detalló Lupita, de 32 años.

Lupita, quien nació y creció en Los Ángeles, disfruta de vestirse con ropa de charro en sus actuaciones, una vestimenta compuesta por un pantalón y una chaqueta con apliques que habitualmente no visten las mujeres que hacen música de mariachi.

Asimismo, su primer trabajo contiene versiones de canciones clásicas como “Sabor a mí” y también temas inéditos de los cuales muchos son de su coautoría.

Una de las canciones que incluye el disco y que más disfruta interpretando es “Yo he nacido mexicana”, popularizada por su abuelo, ya que le hace recordar que, aunque ella nació en Estados Unidos, su sangre es “puramente mexicana”. Aún así, la joven no sabe si su futuro se encuentra en México o en su país natal.

“Hasta ahora no puedo decir donde me siento más cómoda. También creo que no conozco México lo suficiente y que cada lugar dentro de este país es distinto. Canté en Zacatecas, de donde es mi madre y fue otra experiencia. Los mexicanos somos muy diversos”, explicó Lupita.

Por ahora la artista no se ha centrado en saber dónde quiere que se desarrolle su carrera, si no que ha tenido que lidiar con las dificultades de conseguir apoyos para hacer música.

“No saben la batalla que he tenido desde hace diez años con varios mánager que dicen que saben lo que tienen que hacer y luego no es cierto. (…) Aún así hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita y sé que solamente es el principio, el trabajo apenas empieza”, contó la cantante.

Para ella, venir de una familia de cantantes como la suya no garantiza nada, ya que “hay que luchar para poder hacer algo y dejar huella”.

En cuanto a su estilo, sabe que quiere potenciar la música tradicional mexicana y caminar entre el mariachi y las rancheras, aunque también disfruta con las canciones más clásicas.

El próximo 23 de noviembre actuará como invitada en el centro histórico de Ciudad de México en el icónico Salón Tenampa, lugar en que se estrenó hace casi un siglo el género musical del mariachi por primera vez en la Ciudad de México, traído especialmente de Cocula, del oriental estado de Jalisco.