Luto masivo por tragedia en el Jet Set: funerarias no dan abasto

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del martes 8 de abril mientras el merenguero Rubby Pérez ofrecía una presentación en vivo, ha dejado —hasta el momento— al menos 218 personas fallecidas. Además del profundo dolor que embarga a familiares y amigos de las víctimas, la tragedia ha provocado una crisis en las principales funerarias del Gran Santo Domingo, que se han visto desbordadas ante la magnitud del desastre.
Entre las funerarias que no dan abasto se encuentra Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, donde, según informaron a periodistas de Hoy Digital, no tendrán disponibilidad de capillas hasta el próximo domingo.
De igual forma, la funeraria Puerta del Cielo informó que no cuenta con excedencia en ninguna de sus capillas de velación.
Sin embargo, otras funerarias aún disponen de pocas capillas, como es el caso de Memorial Funeraria y Gresefu.
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Nombres de los fallecidos
A continuación el listado de personas fallecidas cuya identidad ha podido ser legalmente establecida, a saber:
|Número
|Nombre
|95906
|ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ
|95905
|INDIRA DISLA MÉNDEZ
|95527
|MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ
|95524
|PAULINO LORENZO LORENZO
|95637
|RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ
|95635
|LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO
|95634
|DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ
|95525
|EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN
|95688
|GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA
|94191
|NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ
|95687
|YSABEL BETANIA CABRERA
|94190
|ANDRÉS PICHARDO
|95689
|HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ
|95690
|RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA
|97551
|CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES
|97552
|MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES
|95692
|DANIEL TAVERAS POLANCO
|97553
|LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO
|95691
|SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA
|95904
|LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO
|95902
|LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN
|95822
|RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA
|95821
|NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ
|95903
|PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA
|95695
|WILNORD DENAUD (HAITIANA)
|94194
|ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS
|95696
|JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO
|95693
|MARIODA RUIZ PÉREZ
|94192
|DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ
|97601
|MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ
|94195
|CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL
|97554
|YARI
|94198
|NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA
|94199
|ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO
|95698
|LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ
|95699
|RAY LUIS JUSTO MURRAY
|97558
|PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES
|97603
|MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
|97602
|NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS
|97604
|VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA
|95700
|ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN
|94200
|FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ
|97606
|MARTÍN POLANCO
|97605
|ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS
|97624
|ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN
|97623
|RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT
|97631
|MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO
|97632
|JUAN MANUEL SANTANA OLIVER
|97633
|AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ
|95825
|ROSELYN MARTE MORA
|97634
|GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ
|97607
|JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO
|97626
|JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO
|97637
|ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ
|95827
|FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ
|97614
|DARLENYS BATISTA MEJÍA
|97563
|STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO
|97642
|ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN
|97643
|GARBER SILVESTRE ARAUJO
|97615
|FERNANDO REYES REYES
|97616
|JOEL MANUEL SANTANA PION
|97644
|KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA
|97617
|YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO
|97619
|VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE
|97647
|RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO
|97648
|YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO
|95830
|FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA
|97622
|JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN
|95831
|GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ
|97564
|ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA
|95832
|ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA
|97565
|EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ
|97566
|LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS
|95833
|LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
|97650
|DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO
|97567
|EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS
|95834
|GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ
|97611
|ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ
|97639
|LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ
|97559
|IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO)
|95697
|TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA
|95529
|KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ
|97625
|YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ
|97586
|ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ
|97589
|CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO
|97575
|RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ
|97590
|PAOLA MARTINA PICHARDO
|97576
|EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA
|87571
|JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO
|97572
|MARISOL LORA DE JESÚS
|97573
|AROEL NOLASCO CONTRERAS
|97646
|LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA
|97621
|YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ
|97568
|MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO
|97587
|NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA
|97588
|CLARISLENY PEGUERO CASTRO
|95526
|JOSE MANUEL MONTILLA
|95528
|RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
|95694
|JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ
|95696
|YADIRA CUETO ALMONTE
|97601
|MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ
|97556
|BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA
|94197
|GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS
|95699
|FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ
|97630
|JUANA ISIDRA VÁZQUEZ
|97582
|AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento
|97635
|ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
|97608
|ANTONIA IGNACIO DOUGLAS
|97629
|ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ
|97628
|ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA
|97634
|GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA
|97612
|DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA
|97652
|CATHERINE BELÉN SANTOS
|97562
|DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA
|97618
|LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN
|97620
|MELISSA MABEL TEJADA SOSA
|97649
|ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)
|97577
|SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO
|97591
|RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO
|97702
|MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO
|97593
|ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)
|97594
|LUIS JOSE GALAN BATISTA
|97704
|HOMERO GARCIA ASTACIO
|97595
|MANUEL ANTONIO DIAZ
|97705
|GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA
|97596
|DANIELA GOMEZ GOMEZ
|97706
|JOSE LUIS SALVI SEGURA
|97598
|LIRISET VENTURA BRITO
|97707
|ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ
|97600
|PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
|97578
|ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ
|97709
|JESUS NIKOLAI URRACA MATOS
|97579
|YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO
|97580
|JUAN EMILIO DE LEON DE LEON
|97711
|MUTUKU SILA JAMES
|97712
|LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO
|ANDREA FLORENTINO LORENZO
|97713
|MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE
|97535
|JOSE OVIDIO MALDONADO REYES
|95736
|SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL
|97719
|JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ
|95592
|WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO
|95737
|YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA
|97721
|WILTON BAUTISTA VALDEZ
Personas identificadas y entregadas por centro médico
|XX
|OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
|XX
|DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO