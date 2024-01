Luz de esperanza para el sector arrocero del país

Tecnología de China podría ayudar a paliar el impacto de desmonte arancelario del arroz del DR-Cafta a partir de enero de 2025

Por: Mario Méndez

Una tenue luz ha surgido en medio de la oscuridad que había arropado al sector arrocero dominicano por el desmonte arancelario establecido en el DR-Cafta para el arroz de Estados Unidos a partir de enero de 2025, que parece irreversible.

Esa luz la ha generado el comportamiento de los precios internacionales del arroz y el anunciado apoyo tecnológico de China a la República Dominicana para hacer más competitivo el arroz producido en el país, factores que combinados podrían evitar que el impacto del desmonte arancelario sea traumático para los productores del cereal.

A lo largo de los siglos, China ha dominado la producción del cereal y lidera en la creación de nuevas variedades resistentes a las plagas, a la sequía y a la sal.

El precio mundial del arroz alcanzó en agosto de 2023 su nivel más alto en 15 años, con un incremento de 9,8% en un mes, después de que India, un productor clave, impusiera restricciones a las exportaciones, y aunque en los meses siguientes registró ligeros descensos, se esperan precios relativamente altos por un largo tiempo.

Hay quienes estiman que el tamaño del mercado crezca de un valor de US$ 365.57 mil millones en 2023 a US$423.80 mil millones para 2028, pero la producción mundial no crecería en igual proporción.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos) ha estimado que la producción mundial de arroz 2023/2024 rondará los 518.14 millones de toneladas, cerca de 0.05 millones de toneladas más que la proyección del mes pasado.

La producción de este cereal en 2022 fue de 513.68 millones de toneladas. Los 518.14 millones de toneladas estimados para 2023 podrían significar un incremento de 4.45 millones de toneladas o de 0.87% en la producción de arroz alrededor del mundo.

El precio de arroz en Nueva York está en 7 dólares el kilogramo (cerca de 200 pesos), mientras que en la República Dominicana, está en alrededor de 70 pesos.

Aun tomando en cuenta los subsidios que otorga el Gobierno estadounidense a sus productores, si se mantienen esos precios y se toman otras medidas, el país podría salvar la producción arrocera.

Y llegado a este punto, cae como anillo al dedo el anuncio de los ministros de Agricultura de China y de República Dominicana, que da carácter institucional a una cooperación que se inició desde octubre de 2022, cuando tres técnicos chinos se establecieron en áreas del Centro Nacional de Capacitación Arrocera (Cenaca) de República Dominicana para ayudar a mejorar el rendimiento y la calidad del arroz cultivado en el país.

Los cooperantes chinos están experimentando en 1,3 hectáreas del Cenaca, ubicadas en Bonao, con cinco nuevas variedades híbridas chinas, resistentes a las plagas y a la sequía, que podrían mejorar la productividad en un 25 %.

Se trata de una buena noticia que podría contribuir a preservar el cultivo de un cereal que no suele faltar en la mesa de los dominicanos, para muchos de los cuales no comerlo equivale a no haber comido, y que por el intensivo uso de mano de obra, su producción tiene un enorme impacto social.

