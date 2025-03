Machado y Tatis Jr. serán claves en aspiraciones San Diego

Los Padres de San Diego tienen como principal meta de cara a la temporada 2025 ser un equipo competitivo y cambiar el bajo desempeño que han tenido en los últimos años.

La ofensiva

Sin dudas, la profundidad en su ofensiva es su carta de presentación, contando con jugadores como los dominicanos Fernando Tatis Jr. (.276, 21 HR, 49 RBIS) y Manny Machado (.275, 29 HR, 105 RBIS), así como también del virtuoso bateador venezolano Luis Arráez (.314, 4 HR, 46 RBIS), quien hizo historia en el 2024 al convertirse en el primer jugador en la historia en conquistar tres títulos de bateo en años consecutivos con equipos diferentes.

Asimismo, cuentan con la sensación de la temporada pasada, Jackson Merrill (.292, 24 HR, 90 RBIS), Jane Cronenworth (.241, 17 HR, 83 RBIS).

El conjunto espera el resurgir de Xander Bogaerts (.264, 11 HR, 44 RBIS) y de Jason Heyward (.211, 10 HR, 37 RBIS).

El pitcheo abridor

El estelar Dylan Cease (14-11, ERA 3.47, 224 ponches) será el as de la rotación abridora, seguido de Michael King (13-9, ERA 2.95, 201 SO), Yu Darvish (7-3, ERA 3.31, 78 SO), Nick Pivetta (6-12, ERA 4.14, 172 SO) y Kyle Hart, quien viene de tener una gran temporada en la KBO (13-3, ERA 2.69, 182 SO).

Bullpen

El cerrador del conjunto será el venezolano Robert Suárez, quien viene de salvar 36 partidos en la pasada temporada.

Asimismo, cuentan con Jason Adam (7-2, ERA 1.95, 81 SO), Jeremiah Estrada (6-3, ERA 2.95, 94 SO), Bryan Hoeing (2-3, ERA 2.18, 43 SO), Adrian Morejón (3-2, ERA 2.83, 71 SO), Yuki Matsui (4-2, ERA 3.73, 69 SO), Wandy Peralta (3-2, ERA 3.99, 22 SO), Sean Reynolds (0-0, ERA 0.82, 21 SO) y Jhony Brito (1-2, ERA 4.12, 29 SO), entre otros.

Lineup