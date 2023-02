Hace más de 15 años, Madeleine McCann, de tres años, desapareció de su cama mientras su familia estaba de vacaciones en Portugal. El caso sigue sin resolverse y continúa siendo un misterio.

Recientemente una joven aseguró ser la niña desaparecida en 2007; detalló que durante este tiempo había estado sufriendo violencia y abuso físico e incluso se le mintió sobre su edad para que no coincidiera con la desaparecida.

Este controvertido caso fue relatado por Netflix en 2019 a través de la miniserie documental titulada La desaparición de Madeleine McCann.

En una reciente publicación de The Mirror se rescató la historia de la polaca Julia, quien desde hace algún tiempo a través de un perfil de Instagram llamado @iammadeleinemccann afirmó ser Madeleine.

Tras la noticia, los titulares y las teorías acerca de este caso no se han hecho esperar y hay quienes creen que lo que dice la joven es cierto, pero también aquellos que ponen en duda su versión.

La joven dice tener 21 años y la desaparecida ahora tendría 19, por lo que la mujer declaró que ella podría no tener la edad que le hicieron creer. Entre las pruebas que ofrece también está el que tiene una peca en las piernas y un punto cerca del ojo, mismo que también poseía la pequeña Madeleine.

La pequeña hoy tendría 19 años. (Netflix)

A pesar de su empeño en demostrar que su teoría podría ser cierta, los investigadores y la policía del Reino Unido y Poloniano han seguido de cerca el caso de la joven polaca, ya que no terminan de creer a la joven y han ignorado su testimonio, según ha dicho la joven. Pese a ello Julia Faustyna Wandelt, fue escuchada por Kate y Gerry McCann, padres de Maddie, quienes han aceptado hacerse la prueba de ADN para saber si ella es o no su hija. “¡Gracias por su apoyo! ¡Kate y Gerry McCann acordaron hacerse la prueba de ADN!”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, luego de que la noticia le ha dado la vuelta al mundo.

En 2019 Netflix se estrenó el documental La desaparición de Madeleine McCann. La producción se divide en ocho episodios que profundizan en el caso y las investigaciones que siguieron a lo que sucedió la noche en que la pequeña desapareció. La búsqueda de McCann se encuentra entre los casos de personas desaparecidas más famosos del mundo.

Aunque ha pasado más de 15 años, aún no existe un final feliz en esta historia, aunque todo podría cambiar con llos resultados de ADN de Julia y el matrimonio McCann.

Los padres se negaron a participar en el documental de Netflix. (Reuters/Darren Staples)



Según The Guardian, McCann desapareció de su cama el tres de mayo de 2007, mientras su familia estaba de vacaciones en Praia da Luz, Portugal provenientes de su hogar en Leicestershire. En el momento de su desaparición, sus padres estaban cenando en un restaurante cercano mientras McCann y sus hermanos, gemelos de dos años, dormían en el departamento que la familia alquilaba durante su estadía en aquel país.

La desaparición de Madeleine McCannreúne diversas entrevistas con más de 40 colaboradores según Deadline, pero Kate y Gerry McCann no están entre ellos. Como dijo el portavoz de la familia, Clarence Mitchell, al mismo medio de comunicación, ellos optaron por no participar al considerar que no creen que el documental ayudaría en la búsqueda de su hija. “Kate y Gerry y su familia y amigos más cercanos fueron abordados hace algunos meses para participar en el documental”, dijo Mitchell. “Ellos no lo pidieron y no ven cómo esto ayudaría en la búsqueda de Maddie en un nivel práctico, por lo que optaron por no participar”.

Puedes ver la miniserie documental La desaparición de Madeleine McCann a través de Netlix.