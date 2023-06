En las últimas horas, la cantante norteamericana Madonna sorprendió con una publicación en sus redes sociales donde aparece bailando salsa, y no cualquier canción. La reina del pop eligió hacerlo al ritmo de ni más ni menos que de Rebelión, quizá el tema más emblemático del cantante cartagenero Joe Arroyo.

En su cuenta de Instagram, Madonna aparece vestida con un top tipo corsé de color negro y un pantalón largo y holgado del mismo color y acompañada de David Mwale Ciccone, su hijo adoptivo. Ambos inicialmente dan unos pasos de introducción a tono con el comienzo del tema que publicó Joe Arroyo en 1986 acompañado de su propia orquesta, La Verdad. Cuando la canción toma fuerza, madre e hijo se toman confianza al punto que luego de un rato aparecen tomados de los brazos bailando.

El video ya roza las 900 mil reproducciones y no tardó en hacerse viral en las redes sociales, pues nunca se había visto a la responsable de Hung Up, Vogue o Like A Prayer bailando a ritmo de salsa, al menos en público. Adicionalmente, sorprende lo pertinente de la publicación del video, tomando en cuenta que hace pocas semanas Rebelión, la película colombiana que retrata la vida caótica y la genialidad del músico cartagenero, fue subida a la plataforma Netflix.

En los comentarios se manifestaron los seguidores colombianos de la cantante, celebrando el esfuerzo a pesar de que no faltara quien la acusara con ternura de ser algo “tiesa” en sus movimientos. “La Madonna sabe bailar más salsa qué yo siendo colombiana ❤️ 😅”, “Madonna es de Soledad, a mi no me engañan”, “así bailo yo… el problema es que no soy gringa! no tengo justificación 🤣🤣🤣” fueron algunos de los comentarios más destacados.

En Twitter, la cuenta oficial de Discos Fuentes (responsable del catálogo del Joe) hizo mención del hecho apuntando “MADONNA, SALSA QUEEN”, y hasta tuvo tiempo de jactarse de que su música traspase fronteras cuando señaló que “No somos Dios pero estamos en todas partes”.

Debido a que en el video Madonna se detiene luego del inicio para recuperar el aliento por el esfuerzo realizado, uno de los trinos más destacados en esa publicación señaló “Si Madonna se cansa con el inicio de “Rebelión”. Imagínense uno dándolo todo en la pista con el “Sonido bestial” o “Un verano en Nueva York”.

La publicación dejó inquietudes entre los seguidores colombianos que esperan la confirmación del país como una de las paradas de su actual gira, The Celebration Tour, que se extenderá hasta 2024. Cabe recordar que hasta el momento la norteamericana que celebra con esta serie de presentaciones cuatro décadas de trayectoria musical, solo se ha confirmado fechas en los Estados Unidos y Europa y su agenda está llena por lo que queda del año.

De ahí que lo más probable es que los colombianos debían esperar al menos un año más para poder ver de nuevo a la reina del pop en acción, luego de que se presentará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el 2012 durante el MDNA Tour. Diez años después, la norteamericana regresó a la capital antioqueña, solo que esta vez en calidad de invitada de Maluma, con quien interpretó las canciones Medellín y Music.

Precisamente, el MDNA Tour fue la última oportunidad hasta la fecha en la que Madonna sumó a Latinoamérica entre sus destinos. Además de Colombia, en esa ocasión se presentó en Argentina, Brasil y Chile, constituyendo su tercer paso por la región luego de presentarse en el The Girlie Show World Tour de 1993, y el Sticky & Sweet Tour de 2008.

