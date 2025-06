Madonna revive ‘Ray of Light’ con nuevo álbum de remixes: ‘Veronica Electronica»  

Madonna anunció oficialmente esta semana el lanzamiento de Veronica Electronica, un álbum de remixes de su icónico disco Ray of Light, casi 27 años después de que este proyecto quedara archivado.

El álbum estará disponible a partir del 25 de julio en formato digital y vinilo plateado, y presenta remezclas inéditos, grabados originalmente en 1998.

Este álbum de remixes incluye siete versiones reeditadas por productores destacados de finales de los años 90, como Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone. Además, contiene la demo original de Gone, Gone, Gone, una canción inédita co-producida por Rick Nowels durante las sesiones de Ray of Light.

Veronica Electronica fue concebido originalmente en 1998 como un álbum complementario de remixes, pero su lanzamiento fue pospuesto debido al enorme éxito del disco original, que vendió más de 16 millones de copias y ganó cuatro premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Pop.

El listado de canciones de Veronica Electronica se divide en dos lados, con remixes de canciones emblemáticas como Drowned World/Substitute For Love, Ray of Light, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Frozen y The Power Of Good-Bye, además de la versión demo inédita de Gone, Gone, Gone.

Este lanzamiento llega tras un periodo de seis años desde el último álbum de estudio de Madonna, Madame X, publicado en 2019, marcando la mayor pausa en su carrera discográfica.