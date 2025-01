“Tengo un dolor que no se repara”: madre clama por su hijo desaparecido desde 2022

Con lágrimas en los ojos y un profundo pesar, Fraila Méndez, madre de Luis Ángel, un niño desaparecido desde febrero de 2022, expresa la agonía que la acompaña desde aquel fatídico día. “Siempre le he pedido a Dios que la persona que lo tenga me lo cuide”, confiesa entre sollozos, recordando los momentos en que se ha soñado abrazando a su pequeño.

El sufrimiento de Fraila va más allá de la incertidumbre, pues asegura que la desaparición de su hijo podría estar vinculada con el padrastro del menor, Anderson González.

Según relata, este la habría amenazado tras descubrir que el niño no era su hijo biológico. “Cuando él se dio cuenta que mi niño más pequeño no era suyo, empezó a amenazarme. Me decía: ‘No te apures que tú dañaste mi mundo, yo voy a hacer noticia, te voy a dar donde más te duele’”, afirmó Méndez.

Sin embargo, Anderson González niega tajantemente estas acusaciones: “Eso es mentira. Si en realidad hubiera notas de voz o pruebas, ya las habrían presentado. El tribunal detectó que no había nada en mi contra”, declaró.

Nuevas pistas en la investigación

Días después del secuestro, los investigadores que llevan el caso descubrieron una llamada proveniente del celular de Johanny Méndez, en la que supuestamente se exigía un rescate por la liberación de Luis Ángel.

Un informe de 2022, emitido por la Unidad de Alta Tecnología de la Policía, reveló que hubo múltiples llamadas entre Johanny Méndez y Anderson González el día del rapto.

Al ser interrogada, Johanny Méndez negó conocer al niño y rechazó cualquier implicación en el hecho. Sin embargo, en un momento de tensión durante el interrogatorio, admitió haber tenido enfrentamientos con Fraila Méndez y reconoció que en una ocasión ambas pelearon.

Por su parte, Fraila sostiene que Johanny mantenía “una relación en secreto” con el padre de sus hijos.

Defensa de los acusados

Ante estas acusaciones, el abogado de Anderson González y Johanny Méndez, Zenón Pérez Rodríguez, aseguró que ninguna de las pruebas presentadas ante el tribunal vincula penalmente a sus clientes. “Hasta ahora, no existe evidencia que implique responsabilidad directa”, afirmó el defensor.

Mientras tanto, Fraila Méndez sigue esperando respuestas y aferrándose a la esperanza de volver a ver a su hijo. “Tengo un dolor que no se repara”, reitera, con la esperanza de algún día volverlo a ver.

