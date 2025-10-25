Madre de adolescente desaparecido en Los Mameyes: “Es imposible hallarlo con vida”

La madre de un adolescente de 13 años, desaparecido desde el pasado miércoles tras salir a bañarse bajo la lluvia en el sector Los Mameyes, expresó su desesperación ante la falta de pistas sobre el paradero de su hijo. “Es imposible hallarlo con vida”, declaró entre lágrimas, reflejando la angustia que embarga a toda la familia.

El menor fue visto por última vez en horas de la tarde, cuando decidió salir a disfrutar de la lluvia. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su ubicación.

Las autoridades han iniciado operativos de búsqueda, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos.

La familia vive momentos de profunda incertidumbre y clama por una intensificación de los esfuerzos de rescate. “Solo queremos respuestas. Que no se detengan hasta encontrarlo”, pidió la madre, visiblemente afectada.