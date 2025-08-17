Madre de Gustavo Talmaré : «Se acabó mi vida.. exijo se investigue su muerte»

María Esther Pimentel, madre del joven prospecto de béisbol Gustavo Talmaré de 14 años, pidió una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo, quien fue hallado ahogado en una laguna cercana a la academia donde entrenaba.

Conmovida y entre lágrimas, Pimentel expresó que no cree la versión de que su hijo salió por cuenta propia a bañarse con otros compañeros tras los entrenamientos.

«Se acabó mi vida, el era todo para mi», con el corazón roto lamenta la progenitora del joven prospecto y futura estrella del beisbol dominicano.

La madre asegura que Gustavo era un niño disciplinado, incapaz de desobedecer las reglas. Señaló que la academia tiene estricta seguridad y muros altos, lo que hace difícil que los jóvenes salgan sin autorización.

También denunció que no ha recibido detalles claros sobre lo ocurrido ni ha podido ver a los compañeros que supuestamente estaban con su hijo.

Un futuro prometedor apagado

Gustavo Talmaré era considerado una promesa del béisbol dominicano. Fue Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe Kids 2024 y destacó en el Mundial Sub-12 de Taiwán en 2023. Su madre lo describe como “educado, tranquilo y obediente”, y afirma que sabía nadar, por lo que descarta que se haya ahogado accidentalmente.

El cuerpo del joven fue recuperado por organismos de socorro en la Laguna del Toro, en el municipio Guerra, y será sepultado en el cementerio Parque del Prado

