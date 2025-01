«En ningún momento me imaginé que se estaba despidiendo»: madre de joven encontrado muerto en avión narra lo ocurrido

«Mi hijo llegó de su trabajo el sábado 4, me dio un beso y un abrazo», así comienza su relato Ironely Castillo, madre de Elvis Vólquez Castillo, al recordar la última vez que compartió con su hijo de 16 años. Su cuerpo fue hallado en el tren de aterrizaje de un avión de la aerolínea JetBlue, junto al de otro joven, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos.

Según explicó Castillo, con la voz quebrada y el dolor reflejado en cada palabra, jamás imaginó que esa muestra de afecto de Elvis sería su despedida, un adiós silencioso antes de partir «en busca del sueño americano», sin saber que nunca regresaría.

«Yo le dije que me buscara un vaso de agua, fue y me lo buscó, entró a la casa de nuevo y después salió, pero en ningún momento me imaginé que se estaba despidiendo de mí. Luego tomó un motorista, que lo llevó hacia Bávaro, Verón, Punta Cana, exactamente en Los Manantiales, kilómetro 4, donde por última vez el motorista lo vio a los tres. De ahí en adelante, él ni nadie supo para dónde cogieron», detalla la madre.

La progenitora expresó no entender por qué su hijo decidió migrar a los Estados Unidos a bordo del tren de aterrizaje de la aeronave, ya que, según afirmó, él no tenía necesidad de hacerlo, y mucho menos bajo esas condiciones.

«Aún no entiendo por qué Elvis me hizo eso sin hablar conmigo, porque Dios y el público de aquí (Punta Cana) saben que mi hijo no tenía necesidad de hacer algo semejante. Mi hijo trabajaba, aquí se le pagaba un sueldo, mi hijo estudiaba, era un niño muy humilde, querido por todo el mundo de acá«, dijo Ironely Castillo, al tiempo de destacar que cuando el adolescente fue reportado como desaparecido: «haitianos, dominicanos, todos se tiraron a la calle a buscar a mi hijo, porque mi hijo nunca le faltó el respeto a nadie. Era un niño muy querido, incluso se puede ver que aquí todo el mundo está de luto».

La madre también comentó que el pasado lunes 27, agentes del departamento de Policía de Fort Lauderdale viajaron a República Dominicana como parte del proceso investigativo para poder identificar los cadáveres.

«Me hicieron las pruebas de ADN a mí y a la madre de Jey, y nos mostraron pertenencias con las que ellos andaban. El cuerpo del otro aún no sabemos su paradero», manifestó.

Elvis Vólquez Castillo

Trámites para traer el cuerpo

Asimismo, Ironely Castillo añadió que la familia realiza los trámites correspondientes para repatriar los restos de Elvis Vólquez Castillo al país caribeño y darle sepultura.

«Nosotros fuimos a la Cancillería, nos brindaron buenas esperanzas, muy buen apoyo. Se está tratando de solicitar una visa humanitaria para ver cómo nosotros podemos ir hacia allá para traer el cuerpo y aquí darle cristiana sepultura, porque yo no quiero que mi muchachito se me quede por allá«, declaró la madre entre lagrimas.

Sobre el hallazgo

Según reportaron medios internacionales, los dos cuerpos fueron hallados el 6 de enero del presente año «en una inspección de rutina posterior a los vuelos».

La aeronave había salido del aeropuerto John Fitzerald Kennedy (JFK) de Nueva York en la noche del lunes, y aterrizó en Fort Lauderdale poco antes de la medianoche.