Madre de joven RD asesinada España en 2017 pide justicia

Lisvette tenía 16 años cuando alguien que conocía la mató en su casa de Madrid. Dos años después hay varios imputados pero ninguno en prisión, por lo que su madre pide que los amigos hablen y advierte- “No voy a descansar hasta que sepa qué ha pasado. La dejé en mi casa, donde nunca pensé que ocurriría nada”.

El 1 de noviembre de 2017 Lisvette, que hacía 4 años que había llegado a España desde la República Dominicana, se quedó sola en su casa de la calle Panizo del barrio madrileño de Tetuán mientras sus padres salieron a pasear sobre las 6 de la tarde. No quiso acompañarles. Durante la hora siguiente debió de abrir a algún o algunos conocidos, ya que la puerta no estaba forzada. La mataron a golpes en la cabeza y la dejaron desnuda sobre su cama, sin abusar de ella sexualmente. A las 7 un inquilino que vivía con la familia entró en el piso, no vio ni oyó nada raro y se metió en su cuarto, por lo que no fue hasta las 9 de la noche cuando los padres volvieron y descubrieron el cadáver.

Aún no se lo creen, asegura a Efe la madre, rota hoy “al igual que ese día”. En marzo de 2018 la Policía arrestó a un joven dominicano de 20 años como presunto autor material del homicidio y el juzgado encargado del caso lo envió a prisión.