Kerlin Alcántara Jorge, madre de la pequeña Kylie Naomi Rosa Alcántara, quien fue trágicamente asesinada en un atraco en abril pasado, expresó este viernes su profunda frustración con el proceso judicial contra los responsables del crimen.

«Me siento frustrada», confesó Kerlin, refiriéndose al lento avance del caso.

Sin embargo, su determinación sigue intacta: «Aquí sigo firme para que se haga justicia y les den los años que les tengan que dar. Ojalá que en ese tiempo salga una persona diferente y que no frustren la vida de más personas como me la frustraron a mí».

Kerlin también hizo un llamado a la reforma de las leyes, señalando que el sistema legal actual parece proteger a los culpables más que a las víctimas.

«Es triste que una ley proteja a un individuo que ya ha cumplido los 18 años, mientras yo espero una ley que proteja a mi Kylie, que solo tenía nueve años», lamentó.

Con una mezcla de dolor y esperanza, Kerlin criticó lo que considera leyes arcaicas que no reflejan la realidad de los tiempos modernos. «Tenemos leyes arcaicas que no están acordes a los tiempos que estamos viviendo», afirmó, pidiendo apoyo para impulsar los cambios necesarios: «Hago un llamado porque sola no puedo cambiar esa ley. Que modifiquen esas leyes que no están de acuerdo a los tiempos».

Finalmente, Kerlin expresó su deseo de que la justicia haga su parte en el caso de su hija y en la protección de futuros inocentes, para que ninguna otra familia tenga que pasar por un dolor semejante.

¿Cómo murió?

Según estable el órgano persecutor, el asesinato ocurrió aproximadamente las 12:15 a.m. del citado día, cuando los imputados cometían robo agravado en perjuicio de Anthony Johan García Acosta, y posteriormente Luis fue impactado por un vehículo que transitaba por el lugar, cayendo éste al pavimento. Como represalia, Nano disparó varias veces contra el primer vehículo que estaban viendo, en el cual viajaba Kylie Rosa junto a su madre y su hermana menor.

Kylie Naomi Rosa Alcántara, víctima mortal

«En la fecha y hora referidas, la víctima Anthony Johan García Acosta se dirigía en compañía de su novia Kimberly Andreina Calletano a bordo de la motocicleta marca Haojue, modelo Express, color rojo, Placa No.K2535761, cuando fueron interceptados por los imputados Josué Alberto Mendoza (a) Nano, Marcus Anthony Sánchez (a) Ramirito, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Haojue, modelo Express, color azul. De inmediato el imputado Josué Alberto Mendoza (a) Nano encañonó a la víctima y a su novia, obligándoles bajo amenaza a que se desmontaran; acto seguido los imputados Luis Sander Muñoz Manzueta y Andy Matos (a) Pichinga, quienes se desplazaban a bordo de la motocicleta marca bóxer, modelo BM150, color rojo, sustrajeron la motocicleta de la víctima y el imputado Luis Sander Muñoz Manzueta tomó la motocicleta de la víctima y huyó rápidamente del lugar en dirección sur-norte», detalles la Fiscalía en la solicitud de medida cautelar.

Agregó: «A unos metros de distancia, mientras escapaba el imputado Luis Sander Muñoz Manzueta fue impactado por un vehículo que transitaba por el lugar, cayendo éste al pavimento y causándole las heridas que presenta; de inmediato los imputados Josué Alberto Mendoza (a) Nano, Marcus Anthony Sánchez (a) Ramirito y Andy Matos (a) Pichinga, al notar que su compañero había caído, hacen retorno para rescatarlo. Como represalia, creyendo que el vehículo que en ese momento estaban viendo había impactado a su coautor Luis Sander Muñoz Manzueta, el imputado Josué Alberto Mendoza (a) Nano disparó varias veces, impactando en el lado izquierdo cristal de la parte trasera al vehículo marca Honda Fit, color rojo, en el cual se desplazaba la víctima Kylie Naomi Rosa Alcántara junto a su madre Kerlin Alcántara Jorge«.

Imputados por la muerte de Kylie Naomi Rosa Alcántara

Añade que producto del hecho, la infante resultó con una herida por proyectil de arma de fuego con entrada en región retro auricular izquierda sin salida que le causó la muerte, según se hace consta en el acta de levantamiento de cadáver No. 82817 de fecha 06/04/2024.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 295, 304-II, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en el grado de autor material.

Afirma que los acusados tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando y que la misma está sancionada por el Código Penal Dominicano y por la Ley 631-16 y la ley 50-88.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijo para hoy martes el conocimiento de la solicitud de coerción contra los individuos. La audiencia es la número 14.