Madre de niña arrastrada por cañada en Villa Mella: “Yo no puedo decir cómo pasó, porque estaba trabajando”

Visiblemente angustiada y con la voz entrecortada, la madre de la niña de cinco años que fue arrastrada la tarde de este jueves por las aguas de una cañada en el Residencial Primaveral, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, expresó que desconoce cómo ocurrió la tragedia, ya que en ese momento se encontraba trabajando.

«Yo no puedo decir cómo pasó, porque estaba trabajando. Cuando me llamaron, no me dijeron que era la niña, sino que era mi papá que estaba malo», narró Rosa Linda Santana, cuyo semblante se notaba decaído.

La progenitora también expresó su confianza en que, con la ayuda de Dios, su pequeña será encontrada con vida por los organismos de socorro.

«Tengo la fe de que Dios me va a ayudar a encontrar mi niña, todos los que están aquí me están ayudando. Yo tengo fe que mi hija va a aparecer», pronunció.

De su lado, José Domínguez, miembro de la Defensa Civil, manifestó que la búsqueda de la infante se dificultó durante la noche debido a los obstáculos y la falta de visibilidad en la cañada.

«El Sistema 9-1-1, con su equipo de dron, no han podido visualizar porque la cañada completa está llena de árboles», dijo Domínguez.

Entretanto, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, aseguró que brinda a los rescatistas todo el apoyo necesario para que no se muevan del lugar hasta tanto la niña sea hallada.

«Aquí estamos dando todo el apoyo necesario a los organismos correspondientes para de aquí no salir hasta que la niña aparezca», garantizó Gerónimo.

Cabe destacar que este viernes se han intensificado las labores de rescate con palas mecánicas y otros equipos especiales.

Tanto las declaraciones de Rosa Linda Santana, así como las de las autoridades, fueron ofrecidas ante las cámaras de Noticias Telemicro.