Madre de taxista denuncia que responsables de la desaparición de su hijo merodean en Moca

La madre del taxista Alfred Joel Fernández, desaparecido desde el 23 de enero en Moca y presuntamente fallecido, denunció que las personas señaladas como responsables del crimen siguen en libertad y continúan recorriendo la ciudad en distintos vehículos, por lo que hizo un llamado a la procuradora de la República, Yeni Berenice, a que los capture.

«Quiero decirles que me han informado que esos delincuentes andan paseándose por la ciudad de Moca en diferentes carros. Yo necesito mandarle un mensaje a Yeni Berenice, la procuradora de la República, que yo sé que ella puede ayudarme. Yo necesito encontrar esos delincuentes; hasta que no los encuentre, no voy a poder vivir en paz. Mi hijo era un muchacho que no se metía con nadie, era un muchacho sano, criado por mí», se le escucha decir a Isidra Peralta, visiblemente afectada, en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, la progenitora indicó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha confirmado si la osamenta hallada el pasado 3 de marzo en la comunidad Rosario Arriba corresponde al joven de 33 años.

«Todavía no ha llegado el cuerpo de mi hijo. Estoy esperando la respuesta del Inacif, que tiene que llamar al fiscal para informar. Ya hoy hacen 2 meses y 3 días que mi hijo salió de mi casa, y ustedes no se imaginan el dolor tan grande que yo he sufrido», expresó la señora.

Isidra Peralta, madre del taxista Alfred Joel Fernández

Isidra Peralta, además, clamó a las autoridades para que den con el paradero de Clara Inés Sánchez, una de las acusadas, para que ella le explique los motivos por los cuales cometieron el crimen.

«Esa gente me llevaron el corazón, esa Clara Inés, yo necesito que la encuentren. Yo necesito que ella me explique quién fue que la mandó a hacer ese daño«, manifestó la madre.

Los sospechochos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que por la desaparición de Alfred Joel se persigue a Juan Manuel Lantigua Veras, alias Salcochao; Julio José Vargas Díaz, alias Ñacoña o Bulín; y Clara Inés Sánchez, quienes están fuertemente armados y son peligrosos.

Pesqueira añadió que también se ha ubicado el lugar donde los prófugos y la persona desaparecida «compartieron».

De igual forma, comunicó que durante el proceso de investigación, el vehículo de la víctima fue sometido a un análisis forense para levantar «evidencias» que puedan conducir a alguna pista.

Las órdenes de arresto señalan a los tres prófugos como acusados de asociación de malhechores, robo en la vía pública y uso de armas visibles, en perjuicio del taxista.

