Madre de víctima en caso “El Dotolcito”: Mi hijo estaba celebrando sus 19 añitos

Visiblemente dolida, la madre del joven Joshua Omar Fernández, ultimado la madrugada del 16 de abril de un disparo en la cabeza durante un atraco -en el que habría participado Wesly Vicent Carmena (El Dotolcito)-, dijo que su hijo se encontraba ese día con sus compañeros de clase del Instituto Nacional de Formación y Comunicación (Infotep) celebrando su cumpleaños 19.

Bertina Decena Berroa, quien definió a su hijo como una persona honrada y trabajadora, pidió a las autoridades aplicar todo lo justo contemplado en la ley contra todos los implicado en el caso.

«Mi hijo era, o todavía es, una persona honrada, muy trabajador, con toda su juventud por delante, apenas cumplió sus 19 añitos y eso era lo que estaba celebrando con sus compañeros de curso de Infotep. Me le arrebataron la vida a mi hijo… pero por favor, necesito justicia«, manifestó la señora al hablar para El Nuevo Diario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Joshua Omar Fernández Decena

Ver: Arrestan al Dotolcito, hijo del Dotol Nastra, por supuesto homicidio durante atraco

La progenitora agregó que no fue notificada como parte querellante a la audiencia de coerción que ayer se le conocía a El Dotolcito, hijo del comunicador Vincent Carmona (El Dotol Nastra), la cual fue aplazada para el próximo viernes 19 a las 9:00 de la mañana.

«Supuestamente hoy (ayer martes) había audiencia, pero no se hizo porque esta parte no vino (los familiares del fallecido). No pudimos venir no porque no quisimos, sino porque nunca nos notificaron», aseguró Berroa.

Otros imputados

Además de Wesly Vicent Carmena (El Dotolcito), por el caso se imputa a los nombrados Chiquito y Luis. El Ministerio Público solicita prisión preventiva.

El órgano persecutor alega en la orden de arresto que pesa contra «El Dotolcito», que este fue quien llamó al taxi desde el cual se cometió el atraco que le cobró la vida a Joshua Omar Fernández Decena.

El hecho trágico ocurrió a las 02:55 de la mañana del 16 de de abril en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, D.N.

Vicent Carmena se encuentra bajo arresto en la «carcelita» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a espera de que se le conozca coerción.

MP: “El Dotolcito” pidió el taxi desde el cual se cometió el atraco