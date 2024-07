Madre del agente de la Dicrim asesinado: «Pasé mucho trabajo para criarlo sola»

En medio del llanto y el dolor, la madre de Omar Pérez Everson, raso de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), narró el sacrificio que pasó para criar a su hijo y pidió a las autoridades investigar al amigo que lo acompañó al sector La Ciénaga del Distrito Nacional, donde fue asesinado a tiros por delincuentes.

«Yo pasé mucho trabajo para criarlo sola. El amigo que está herido le dijo que iban a hacer un negocio de un Nintendo que iban a comprar, pero mi niño no sabía para dónde era, porque mi niño sabía que era policía y no podía meterse en todos los sitios. Si mi niño hubiese sabido que era para un lugar así, o por lo menos tuviera ubicación, no hubiese ido. No sé ni por qué me lo mataron ni lo que pasó, eso lo sabe el muchacho que está herido (Robert Willians Ramírez Pérez), y no quiero que lo suelten hasta que investiguen todo«, manifestó Elizabeth Pérez, visiblemente destrozada.

«Es demasiado dolor para la familia. Esto es algo increíble, pero cierto. La familia y todas sus amistades estamos dolidos, porque él era un muchacho joven con un futuro por delante y con un niño de 11 meses», agregó Magdalena Valdez, madrastra del fallecido.

Entretanto, Nelson Santana, tío del joven policía, dijo que la muerte de su sobrino les tomó por sorpresa y que hasta el momento la Policía Nacional no les ha ofrecido un informe oficial de cómo ocurrió.

«Para nosotros fue una sorpresa cuando nos dijeron que él cayó abatido a tiros allá en La Ciénaga. Vino una comisión del departamento de Dicrim, pero todavía no nos han dado nada oficial sobre cómo pasaron los hechos», expresó Santana.

Velan el cuerpo del agente de Dicrim Omar Pérez Everson

A la petición de justicia por el asesinato del agente Omar Pérez, también se sumaron residentes del sector Capotillo, donde él residía, quienes lo describieron como una persona humilde, responsable y competente para luchar contra los ladrones.

«Un niño empezando su vida, vienen estas personas, estos indolentes, delincuentes, a acabar con la vida de Omar. Nosotros exhortamos y hacemos un llamado al Gobierno y a la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto«, Jorge Luis de Jesús, vecino de la familia.

«Muy bien el trabajo que hizo la Policía, así es que tiene que responderle a todos estos delincuentes que andan por ahí», reconoció Santo Emiliano.

Los restos de Omar Pérez Everson, quien dejó un bebé de meses de nacido en la orfandad, serán sepultados este miércoles en el cementerio Cristo Salvador, ubicado en Santo Domingo Este.

