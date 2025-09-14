Madre denuncia abuso sexual a sus hijos por parte de primo: «Confiaba en él como si fuera mi hermano’”

Una madre destrozada de dos menores de edad, ha denunciado públicamente a su primo hermano, Josué Abraham Peña de La Rosa, por presunto abuso sexual contra sus hijos de 11 y 10 años.

La denuncia, interpuesta por «María» (nombre ficticio para proteger su identidad) el 23 de junio ante la fiscalía correspondiente, ha sido acompañada por evaluaciones médicas, psicológicas y legales que confirman la gravedad de los hechos.

“Yo no quiero llegar a ningún acuerdo. Que pague por lo que hizo. Aunque sea dos días, pero que cumpla lo que establece la ley”, expresó la madre, quien ha decidido acudir a los medios de comunicación para evitar cualquier intento de negociación que pudiera favorecer al acusado.

Según el testimonio de la madre, el abuso fue revelado por su hija la noche del 21 de junio, tras manifestar dolor físico. “Le pregunté quién la había tocado, y me dijo que fue él”, relató. La menor fue llevada de inmediato a la Maternidad, donde recibió atención médica y orientación para proceder con la denuncia.

El acusado, quien inicialmente fue detenido en Najayo, ha sido trasladado a la cárcel de La Victoria. “Lo tienen de un lado a otro, no sé con qué intención. No es normal que lo pasen de Najayo a La Victoria así”, cuestionó la madre, quien también ha cambiado de residencia y escuela para proteger a sus hijos, luego de que el caso se hiciera conocido en su comunidad del sector Sánchez Las Américas.

La madre asegura que nunca sospechó del comportamiento de su primo, a quien consideraba como un hermano. “Él era una persona que se veía muy normal. Nunca me iba a imaginar que era capaz de algo así. Incluso, si él hubiera matado a mis hijos, yo salía a buscarlo con él”, confesó con dolor.

Por respeto a la privacidad de los menores, no se han revelado documentos ni imágenes que puedan comprometer su identidad.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

