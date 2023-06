Una mujer llegó este lunes a las instalaciones del Comando Regional Nordeste de la Policía para entregar a su hijo, y pidió que este se quedara preso y sea sometido a la justicia, debido a los constantes hechos delictivos que supuestamente ha cometido.

Dora Martínez, madre de José Luis Ramírez Martínez, conocido como «El Bebo», solicitó que se haga justicia y que sea sometido hasta tres años de prisión luego de robar una motocicleta en San Francisco de Macorís.

«Que me le den 2 o 3 años de cárcel porque él no se lleva de consejo y yo quiero que ustedes me ayuden, que no lo suelten», explicó.

Dijo que «El Bebo», tiene en zozobra al vecindario y » Ayer fueron gente armada a la casa, estando él aquí preso».

Aseguró que teme por su vida y la de él por lo que pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto.