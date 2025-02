Madre habría quemado las manos a su hijo de 4 años

Una madre, acusada de quemar las dos manos de su hijo de tan solo cuatro años en la provincia de La Vega, se defiende entre lágrimas, asegurando que se trató de un trágico accidente ocurrido en su hogar, un hecho que quedará demostrado en los tribunales.

«Le voy a demostrar mi inocencia y voy a recuperar al niño, que es lo que más deseo, aparte de demostrar que yo soy inocente», afirmó la mujer, cuyo nombre se omite por asuntos legales, con la voz entrecortada.

Según relató, el niño sufrió las quemaduras al manipular un globo de helio en el momento en que ella salió al colmado, ubicado a escasos metros de su vivienda.

«Allá había un globo de helio, fue con eso mismo porque él lo dice», aseguró.

La madre también expresó su impotencia, ya que, a pesar de que hay quienes la apoyan porque saben que es una mujer trabajadora y dedicada a sus hijos, otras personas la juzgan sin conocerla.

«Claro que sí (me siento impotente), porque todo el mundo me está juzgando. Sin embargo, hay gente que me apoya, porque sabe cómo soy yo, yo soy de trabajo, y siempre he estado con mis cuatro niños«, manifestó.

Mientras tanto, su abogado sostiene: «Esto es un daño que le están haciendo a esta madre soltera, luchadora, y que al final vamos a demostrar delante de la justicia que ella es inocente, que esto no fue algo provocado, sino que es un accidente que pasó en un momento en que el niño tuvo un descuido, que lo tiene cualquiera, y estos son los resultados».

En cuanto al menor, se encuentra ingresado en un centro médico de Santiago, donde este viernes será sometido a una cirugía en ambas manos.