Una mujer de nacionalidad haitiana fue detenida este miércoles en el municipio de Pimentel, acusada de haber lanzado agua caliente a su hija de 16 años, por durar varios días fuera de casa sin dar explicaciones.

«Cuando le dije: ¿A dónde amaneciste?’, no quiso hablar conmigo. Después, yo estaba hablando con ella y ya tenía un pico (pique). Ella viene agarrarme aquí (en el pecho) y agarrarme los cabellos para pelear conmigo. Esa muchacha no entiende. Tiene días amaneciendo afuera, no sé con quién. Yo tenía un pico (pique), y le eché el agua caliente», explicó.



La madre, que fue arrestada y trasladada a las instalaciones de la Dirección Nordeste de la Policía Nacional, admitió haber cometido el hecho.

«Yo trato bien a mi hija, no le hace falta nada», declaró la fémina, aunque reconoció que actuó impulsada por el «pique«.

Reveló además que tiene cinco hijos y afirmó que su hija es rebelde.

Las autoridades investigan el caso para someterla a la justicia.

