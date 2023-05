Ser mamá es descrito por algunas mujeres como una de las experiencias más hermosas y enriquecedoras en la vida de la mujer en la que, a través del desarrollo de los hijos, las madres experimentan una montaña rusa de emociones y sentimientos que se manifiestan desde el miedo más profundo, la angustia y el dolor hasta la alegría y euforia capaces de volver lo imposible en posible por proteger el fruto de su vientre.

En una familia socialmente “normal” hay circunstancias -sobre todo en la era tecnológica actual- por las cuáles la crianza es todo un reto y que empeora cuando las madres están cumpliendo condena por transgredir la ley.

Sin embargo, las madres recluidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, pese a estar privadas de su libertad, han podido mantener una buena relación con sus hijos. Empero, se les ha dificultado cumplir su tradicional rol de guía y cuidadora completamente por sus condiciones actuales.

La comunicación a través de pantallas digitales controlada por el sistema penitenciario, es la opción para acortar la distancia entre sus vástagos y los familiares que en algunos de los casos no solo están separados por barrotes sino también por las fronteras.

A Dominga Pérez, condenada a 30 años por supuesto homicidio, se le quiebra la voz cuando relata lo difícil que ha sido estar a miles de kilómetros de sus hijas y nietos, pero asegura que ellos son la fortaleza por la que resiste su condena.

“Cuando llegan las 10:00 de la noche tengo que acostarme y no puedo besar a mis hijos antes de dormir … no poder ir en la mañana a verlos es algo que me derriba” dijo entre lágrimas.