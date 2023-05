Una representación de madres de varios estudiantes del Instituto Politécnico Pilar Constanzo, en Santo Domingo, denunció que las autoridades de dicho centro educativo mantienen un atropello contra sus hijos tras éstos ser suspendidos por presuntamente hacer uso de un cigarrillo electrónico (vape) dentro del plantel escolar.

María Cristina Díaz Durán, una de las madres de los estudiantes, narró al periódico Hoy que el proceso sancionatorio contra sus vástagos inició en noviembre del 2022, fecha en la que sucedieron los hechos, pero no fueron notificados de la situación hasta marzo de este año.

“Cuando nos informaron nos dijeron que los niños iban a ser suspendidos por tres días hasta pensar cuáles medidas más iban a tomar. Y ahora, a finales de abril, nos informan que los niños han sido expulsados de la escuela totalmente. Sólo van a recibir docencia de manera virtual y podrán ir presencial cada quince días a tomar módulo porque la escuela es de área técnica. Entonces, los niños cuando fueron el pasado martes a tomar clases han sido víctimas de acoso, maltrato, hostigamiento, desde el primer día que lo señalaron sin pruebas de haber usado el vape hasta le fecha se ha hecho una serie maltratos con esos niños. Por ejemplo: el día que fueron no los dejan entrar a la hora que entran los demás, no pueden ir al baño solos, tienen que ir monitoreados; no los dejan comprar en el recreo, y a la hora de salida tienen que salir por una puerta diferente a la que salen los demás estudiantes, como si ellos fueron niños que van a contagiar a otros de una enfermedad”, aseguró Díaz Durán.

A todo esto, según la progenitora, se han agregado otras sanciones a los infantes, entre las que existen la prohibición a una convivencia sin previa notificación. La madre dijo que una comitiva se ha quejado formalmente en el distrito educativo 10-04, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), entidades de las cuales no han recibido respuesta, y con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, donde depositaron una denuncia por acoso psicológico que fue recibida por la magistrada Xamara González, quien les aseguró que la práctica no corresponde a lo establecido en la ley.

“No cuestionamos la calidad de la educación y el nivel de preparación que en el centro se les da a los jóvenes, pero estamos seguro del abuso que se comete años tras años y nadie le pone el cascabel al gato”, indicó la madre.

Sin embargo, dijo que el pasado martes desde el distrito educativo les informaron que los directivos del centro estudiantil están dispuestos a hablar con los padres para llegar a un acuerdo por la situación. “Lo que queremos es que los niños se reintegren a su clase para que no pierdan el año escolar, que falta poco para terminar”.

Guzmán aseveró que uno de los niños habría dicho que el cigarrillo electrónico ingresó a una de las aulas por un estudiante que supuestamente es familia de una de las coordinadoras de ese centro. “No tenemos pruebas físicas de eso, pero los niños sí lo aseguran. No queremos hacerle daño al centro porque es uno de los mejores en esta zona, pero de que sí se están cometiendo abusos, no desde ahora, sino desde siempre. Después de que este caso salió a la luz, son muchas las quejas de las madres que se han quejado sobre otros casos. No queremos dañar al centro, sólo que se escuche nuestra voz, escuchar a las autoridades y que nuestros hijos vuelvan a las aulas”, concluyó.

La comitiva la conforman, además, las madres Lidia Mora, Rudith Ramírez; Dayanna Añez López y Josefa de Jesús.

