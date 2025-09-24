La Policía Nacional informó este miércoles que, junto al Ministerio Público, investiga las circunstancias en que un hombre resultó herido de bala durante un intento de robo en su residencia donde opera un colmado, ubicada en el sector Mata Gorda, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, falleciendo horas después mientras recibía atenciones médicas.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la víctima fue identificada como José Luis Bello Rosario, de 43 años, quien ingresó en estado delicado al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, falleciendo en horas de la noche del martes.

De acuerdo con las declaraciones de la esposa del hoy occiso, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:25 de la madrugada, cuando individuos aún en proceso de identificación intentaron penetrar a la vivienda. En ese momento, Bello Rosario se levantó y forcejeó con los desconocidos, siendo impactado por un disparo que finalmente le ocasionó la muerte.

El coronel Pesqueira señaló que que miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Policía Científica trabajan activamente en la identificación y captura de los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.