Maduro afirma que EEUU tiene un “plan de guerra”

Personas se unen a grupos de defensa a favor de la soberanía de Venezuela. AP

Caracas. EFE.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a EE.UU. de tener un “plan de guerra” para “forzar su hegemonía” en el mundo, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval ordenado por el país norteamericano en el Caribe, en aguas próximas a la nación suramericana, con el argumento de una operación antidrogas.

“El imperio estadounidense tiene un plan de guerra para tratar de forzar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo. Es imposible que lo haga. Ya un mundo multipolar es un hecho”, sostuvo Maduro durante una entrevista con la cadena rusa RT, difundida ayer.

Maduro, que participó en el programa ‘Conversando con Correa’, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), se hizo eco de una afirmación del fallecido papa Francisco, quien alertó en su momento sobre una tercera guerra mundial.

“El Papa Francisco lo dijo hace más de dos años- ‘No es que vamos a una tercera guerra mundial, ya la tercera guerra mundial empezó’. Yo creo que es así”, sostuvo. Para Maduro, la gente no quiere “la paz imperial estadounidense”, sino “la paz con igualdad, con soberanía, con independencia, con identidad nacional, con justicia».

El líder chavista reiteró que Washington quiere llevar a su pueblo a un “guerra” en Suramérica” y acusó a la Administración estadounidense de querer robarse el petróleo y el oro de su país.

Asimismo, ratificó lo expresado el lunes por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien calificó a EE.UU. como “el centro mundial de lavado del narcotráfico». “Estados Unidos es quien dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo”, agregó Maduro, y advirtió que es en ese país “donde están las mafias, donde están los verdaderos carteles».

Washington acusa al jefe de Estado venezolano de liderar el denominado Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.