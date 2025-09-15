Nicolás Maduro dice que Venezuela tendrá su propia IA y se enseñará en las escuelas

  • EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el país tendrá su propia inteligencia artificial (IA) y que se impartirán clases sobre el tema en las escuelas “a partir de este año” para que los alumnos sepan qué es y cómo debe manejarse.  

“Venezuela pronto va a tener su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros”, aseguró Maduro durante una visita a una escuela, a propósito del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.  

El mandatario no dio más detalles ni precisó la fecha en la que Venezuela tendrá disponible esta tecnología propia.

En noviembre del año pasado, Maduro llamó a tomar acciones en materia educativa para que el país sepa “manejar” la IA al “máximo nivel”, a través de alianzas con “aliados estratégicos” como Rusia y China.

A su juicio, “el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial debe cruzar todas las carreras universitarias”, y destacó su aplicación en campos como la medicina, la ingeniería, el diseño y las “ciencias políticas”, entre otros.  

El pasado julio, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías de IA, lo que, según Maduro, supuso la entrada del país suramericano “por la puerta grande” a esta tecnología. 

