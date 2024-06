Maduro llama «fastidioso» a un candidato opositor por insistir en celebrar un debate

Caracas.- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este sábado al opositor Antonio Ecarri, candidato a la Presidencia, como «una ladilla (un fastidio)» por insistir en llevar a cabo un debate de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, en los que también competirán otros ocho aspirantes.

Según relató Maduro, el abanderado del partido Alianza Lápiz le insistió sobre el debate el pasado jueves, durante la firma de un acuerdo de reconocimiento del resultado de las elecciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«¿Ustedes conocen a Ecarri? (…) Estábamos firmando el documento en el CNE, (…) yo estaba sentado aquí y me sentaron al bendito Ecarri aquí (al lado). Me perdonan la palabra, que tipo tan fastidioso, es una ladilla», expresó.

El candidato opositor, prosiguió el mandatario, le susurró «Maduro, vamos a debatir» varias veces, y de nuevo al finalizar el acto, cuando ya el jefe de Estado salía del ente electoral.

«Él venía atrás (y dijo) ‘Maduro, vamos a debatir’, y yo me volteé y le dije: ‘Mire, Ecarri, tú no me aguantas un espuelazo (golpe que da un gallo con sus espolones), compadre, quédate quieto'», dijo el líder chavista, quien invitó al dirigente opositor a visitar las favelas antes de pedir un debate.

Ecarri, además de Maduro, fue uno de los ocho candidatos presidenciales que, el jueves, suscribieron un acuerdo que los obliga a reconocer el resultado que el ente rector de los comicios anuncie tras el recuento de las votaciones, sin dejar margen para posibles reclamaciones.

Los ausentes fueron Enrique Márquez, del partido Centrados, y Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes cuestionaron ese documento, que contempla, según explicaron, puntos ya acordados anteriormente, como el reconocimiento del resultado.

Ecarri criticó el viernes la ausencia de ambos opositores, y aseguró que el acuerdo es el inicio de una «nueva etapa democrática» en el país.