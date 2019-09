Maduro no asistirá a la Asamblea de la ONU

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer, jueves, que no asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará a finales de septiembre en Nueva York, y anunció que enviará como representantes a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al canciller Jorge Arreaza.

“Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo, va Delcy junto al canciller, a llevar nuestra voz, nuestra verdad, la voz de Delcy y del canciller son voces de grandes quilates conocidos en el mundo”, dijo en un acto con simpatizantes.

El mandatario venezolano indicó que durante este mes tendrá una agenda “sorpresiva” e “intensa” para defender Venezuela.

“Tengo mucho trabajo por la patria, para defender la paz de Venezuela, para seguir llevando adelante todo este plan de recuperación, crecimiento, prosperidad social”, sostuvo.

Detalló también que Rodríguez y Arreaza llevarán a la ONU las firmas que su Gobierno ha estado recogiendo durante el último mes para rechazar las medidas y el bloqueo que Estados Unidos impuso a los bienes estatales venezolanos dentro de su territorio. Se esperaba que Maduro interviniera en la ONU.